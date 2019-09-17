Крыму могут дать второе официальное название — Таврида. Инициативу греческой диаспоры поддержали власти республики, но общественность идею восприняла неоднозначно. «360» выяснил, что думают сами крымчане о возвращении Крыму исторического и довольно популярного сейчас названия.

Греки, проживающие на полуострове, предложили добавить в название республики историческую часть — Таврида. Идея была озвучена 16 сентября на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», инициативу поддержали власти региона.

Однако мнения общественности в этом вопросе разошлись. глава крымской автономии греков Иван Шонус заявил в интервью РИА «Новости», что не все люди оказались готовы принять двойное название Крым — Таврида. Сейчас крымские греки работают над аргументацией своей идеи, общаются с историками. Шонус считает, что важно «учесть большинство мнений», никого не обидев.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил «360», что он поддерживает идею о возвращении региону исторического названия. Причем, по его словам, в русской общине Крыма она обсуждается достаточно давно. Однако Цеков сомневается, что решение примут быстро. У этой правильной с исторической точки зрения инициативы много оппонентов, и дело может затянуться.

Крым. Источник фото: pixabay

«Знаете, есть вещи, которые можно было бы очень быстро сделать. Например, вернуть дореволюционное название улице Екатерининской в Симферополе. Казалось бы, очевидно, что надо возвращать, Екатерина (императрица Екатерина Великая — прим. ред.) столько сделала для Крыма, а улица по-прежнему называется улицей Карла Маркса. Но много оппонентов есть даже среди тех людей, которые в принципе с этим согласны», — сказал Цеков.

Актриса Эвелина Бледанс, которая родилась в Ялте, выступила однозначно против смены официального названия Крыма. Она рассказала, что слово «Таврида» лично у нее не вызывает никаких ассоциаций.

Крыму не нужны дополнения. Это настолько мощное слово само по себе, настолько мощная энергетика идет и от слова, и от полуострова, что к нему еще что-то приписывать, я считаю, абсолютно не нужно Эвелина Бледанс актриса

На самом деле полуостров назывался Тавридой (Таврией, Таврикой) многие столетия назад, когда на его берегах селились древние греки. Сначала эллины окрестили так только южную оконечность современной республики, а в Средневековье Тавридой называли полуостров целиком.

Современное название «Крым» стало широко использоваться с XV века. Предположительно, это слово пошло от названия города Къырым, который был резиденцией хана Золотой Орды во время нашествия монголов на Причерноморье. Слово имеет тюркские корни и переводится как «ров».