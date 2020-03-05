Елена Малышева напомнила об опасности пластиковой посуды. Она привела в пример кружки из IKEA

Пластиковая посуда может оказаться смертельно опасной. Об этом зрителям напомнила телеведущая Елена Малышева. Она привела в пример термокружки Troligtvis шведской компании IKEA. В январе их отозвали из продажи, когда выяснилось, что материал, из которого они сделаны, содержит переизбыток токсина.

Доктор медицинских наук, ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась с Instagram-подписчиками советами по выбору безопасной пластиковой посуды.

«Сегодня в нашем цикле „Малышева объясняет“ подробный рассказ о маркировке на пластиковой посуде. Где она нанесена и что обозначает? В каких случаях пластиковая посуда может быть смертельно опасной?» — сказала телеведущая.

Поводом для очередной серии стал январский инцидент с дорожными термокружками Troligtvis от IKEA. Они поступили в продажу в октябре 2019 года. Но 15 января компания объявила об отзыве этой продукции. Как оказалось, они могут содержать дибутилфталат (DBP) в количестве, превышающем допустимые пределы. Компания при этом намекнула, что вина за это лежит на заводе в Индии.

От бесплодия до рака

Дибутилфталат — эта бесцветная маслянистая жидкость широко используется в промышленности в качестве пластификатора поливинилхлорида, каучуков и других полимеров. Вещество придает им большую упругость и эластичность и повышает их устойчивость к механическим воздействиям.

Как и прочие фталаты, в повышенной концентрации DBP опасен для человека. Попадая в организм, он нарушает работу эндокринной и половой систем, в тяжелых случаях приводя к бесплодию. У мужчин он угнетает выработку тестостерона, у женщин провоцируют заболевание яичников и рак груди. DBP легко проникает через плаценту и может нарушить нормальное развитие ребенка в утробе матери, сообщали в белорусском Институте радиобиологии НАН.

Переложить вину

Все отозванные из продажи кружки содержали маркировку «Сделано в Индии», аналогичные изделия, произведенные в Италии, оказались абсолютно безопасны. Как сообщает деловое издание Quarz, компания серьезно вложилась в местных производителей. Отзыв с такой пометкой, считают эксперты, может осложнить отношения IKEA с Индией.

«Когда бренд просит своих клиентов не покупать продукт „Сделано в Индии“, ясно, что он перекладывает проблему на страну. Это указание на источник поставок неисправного продукта сродни смещению фокуса с реальной проблемы. Тем более когда ответственность за обеспечение качества продукта лежит исключительно на компании, поскольку именно они занимаются упаковкой и маркировкой товаров», — заявил Н. Чандрамули, гендиректор мумбайской компании по изучению рынка Trust Research Advisory.