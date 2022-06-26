Shein обвинили в рабском детском труде из-за бирок «Помогите» и SOS. Тиктокеры истерят, а в компании крутят у виска

Китайская компания Shein, превратившаяся за годы своего существования в настоящий гигант фешен-сферы, в очередной раз оказалась в центре скандала. Если раньше претензии были связаны с украшениями в виде свастики и чехлами для телефона с темнокожим мужчиной в наручниках, то сейчас пользователи соцсетей бьют тревогу из-за бирок на одежде, где появились призывы о помощи. Кто-то начал распространять мнение, что это послания от детей, которые трудятся на производстве в КНР, кто-то считает, что это просто неудачный перевод инструкции об уходе за изделиями. В Shein все обвинения отвергают.

Стартап из Гуанчжоу

Компания Shein появилась в 2008 году в Гуанчжоу. Сначала магазин назывался Sheinside и торговал свадебной одеждой, а в 2014 году его переименовали в Shein. Компания работает только онлайн, у нее совсем нет физических магазинов. А приложение Shein еще в 2021 году стало самым скачиваемым в разделе «Покупки» в App Store и Google Play. Такой успех связывают с постоянным обновлением каталогов и весьма умеренными ценами. Весной этого года рыночная стоимость Shein преодолела отметку в 100 миллиардов долларов.

Однако, несмотря на популярность, компания не раз сталкивалась с критикой. Так, весной прошлого года Shein выпустила коллекцию чехлов с темнокожим мужчиной в наручниках. Решение было опрометчивым, а негативная реакция со стороны движения Black Lives Matter весьма предсказуемой. До этого возмущение покупателей вызвали украшения со свастикой. Еще один пример неудачного выпуска продукции — коврики для намаза, которые предлагали покупать в качестве элемента декора для дома.

Но это далеко не все. Бренд неоднократно сталкивался с обвинениями в эксплуатации сотрудников и использовании детского труда. По данным Reuters, летом 2021 года Shein не стала обнародовать информацию об условиях труда, хотя это требовалось по британскому законодательству. Осенью в Швейцарии правозащитники заявили, что некоторые сотрудники компании, главным образом мигранты, работали в Гуанчжоу по 75 часов в неделю.

Конспирология из TikTok

Теперь внимание к компании привлекли ролики в соцсетях, на которых шокированные покупатели рассказывают о том, что обнаружили на бирках одежды призывы о помощи. Среди них были, например, «Помогите мне», SOS и «У меня зубная боль». Появилось фото картонки, которую якобы получил один из клиентов вместе с заказом, на котором от руки тоже была написана просьба о помощи.

Такие ролики, особенно в TikTok, быстро становились вирусными. Пользователи начали выдвигать версии о том, что это призывы сотрудников компании, а может быть, даже детей, которые не могут выносить тяжелые условия труда.

При этом было неясно, кто сделал эти надписи, действительно ли это были сотрудники Shein. Но в соцсетях это мало кого волновало, все проверяли бирки от полученных рубашек и футболок в поисках таких посланий.

Помощь нужна при стирке?

Представители компании не стали отмалчиваться и ответили на ставшую популярной теорию заговора об эксплуатируемых детях, заявив, что к Shein вся демонстрируемая в соцсетях одежда не имеет отношения, а на самом деле принадлежит другим компаниям.

По данным The Independent, картонку с надписью «Помогите мне, пожалуйста» получила некая женщина еще в 2015 году из Филиппин. Другое фото с сообщением «Помогите мне» было взято с веб-сайта со стоковыми фотографиями.

В Shein подчеркнули, что надпись «Нужна ваша помощь» на бирках была просто результатом плохого перевода инструкции, в которой клиентам объясняли, что уходу за изделием нужно уделить больше внимания и использовать более мягкие моющие средства при первой стирке. Однако формулировка вызвала некоторое недопонимание.

«Недавно в TikTok было размещено несколько видеороликов, содержащих вводящую в заблуждение и ложную информацию о Shein. Мы хотим четко дать понять, что серьезно относимся к вопросам поставок», — заявил The Independent представитель компании.

По его словам, у компании строгий трудовой кодекс, который запрещает использовать детский или принудительный труд.