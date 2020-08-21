Крупнейшая вспышка лихорадки Западного Нила случилась в Испании. Вирус унес жизнь первого пациента

Крупнейшая за последние годы вспышка лихорадки Западного Нила произошла в испанской Севилье. Первой жертвой вируса стал 77-летний пенсионер, за жизнь которого врачи боролись несколько суток. «360» узнал, насколько опасна эта болезнь и не угрожает ли она здоровью и жизням россиян.

В испанской провинции Севилья зафиксировали крупнейшую за последнее время вспышку лихорадки Западного Нила, сообщило издание 20 minutos. Вирус вызывает воспаление мозговых оболочек, в тяжелых случаях — менингоэнцефалит.

В провинциях Кория-дель-Рио и Пуэбла-дель-Рио заболели уже 35 человек, уточняет портал elPeriоdico. 32 из них госпитализированы, причем шестеро — в отделение интенсивной терапии. 20 августа вирус унес жизнь своей первой жертвы — 77-летнего жителя Пуэбла-дель-Рио. Врачи несколько дней боролись за пожилого мужчину, но так и не смогли его спасти.

Заразные комары

Первых заболевших госпитализировали еще 5 августа, рассказал главный врач района Эль-Альхарафе Росио Эрнандес. Средний возраст пострадавших составляет 60 лет, причем 71% из них — мужчины. Существенно большее, чем обычно, число заражений Эрнандес объяснил обильными весенними дождями и жарким летом. Из-за этого популяция комаров, которые являются разносчиками болезни, увеличилась на 30%. Помимо людей, они заражают птиц и лошадей.

Кроме того, провинции Кориа и Ауэбла расположены рядом с болотами и рекой Гвадалквивир в зоне транзита перелетных птиц, которые могли занести вирус в регион. Однако по данным Ассоциации компаний по контролю за насекомыми Каталонии (ADEPAP), разносчиком является новый для Испании вид комаров Aedes japonicus. Они могли попасть в страну в контейнерах с подержанными шинами, импортируемыми из Японии, Кореи, Китая и России. Насекомые способны переносить и другие опасные болезни, например, лихорадку Денге и вирус Чикунгунья.

В беседе с информагентством Efe советник по здравоохранению Хесус Агирре рекомендовал жителям использовать на окнах противомоскитные сетки, избегать посещения реки и болот, не выходить на улицу на рассвете или закате и применять репелленты от насекомых.

Симптомы и осложнения

Лихорадка Западного Нила попала в Европу из Африки, пояснил «360» врач-эксперт, эпидемиолог Тимур Пестерев. Испания расположена недалеко от этого континента, поэтому периодически там фиксируются вспышки болезни.

«Основное проявление лихорадки — подъем температуры. Ее можно назвать своеобразным энцефалитом из-за того, что нервная система поражается. Но в большинстве случаев она протекает вообще без симптомов. Изредка бывает очень тяжелая форма течения, из-за которой люди умирают, относительно редко — средняя», — сказал медик.

Помимо высокой — до 39-40 градусов — температуры, у пациентов с тяжелой формой возможны боли в суставах, интоксикация и рвота, головная и сердечная боль, высыпания на коже, расстройство кишечника. В крайне редких случаях лихорадка приводит к воспалению головного и спинного мозга, параличу или смерти. Диагностируют ее с помощью специальных тестов. Их, как правило делают в эндемичных странах, если человека долгое время беспокоит высокая температура. В России лихорадка встречается довольно редко, как правило, единичные случаи на юге страны.

Бояться не стоит

Лихорадка достаточно широко распространена по миру, рассказал «360» вирусолог Анатолий Альтштейн. Болезнь не считается особо опасной, хотя вакцины или лекарств против нее нет. Как правило, используется общая противовирусная терапия и симптоматическое лечение.

«От человека к человеку она не передается, она передается комарами. От животных — к комарам, от комаров — к людям. Но может комаром быть перенесена и от человека к человеку», — добавил Альтштейн.

Но заболевание не такое эпидемическое, чтобы, появившись в Испании, разнестись по всему миру, как это произошло с коронавирусом. Поэтому волноваться, что лихорадка накроет Россию, особо не стоит.