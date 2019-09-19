Мосты затанцуют в воздухе. Главное о фестивале «Круг света»

С 20 по 24 сентября в Москве пройдет ставший уже традиционным фестиваль «Круг света». На девяти площадках горожане и гости столицы смогут любоваться красочными шоу и инсталляциями.

В 2019 году IX Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет на семи уже привычных площадках, таких как парки «Коломенское» и «Останкино», музей Победы на Поклонной горе, Театральная площадь, концертный зал Arbat Hall, центр Digital October и двух новых — на проспекте Академика Сахарова и фасаде Политехнического музея.

21 и 22 сентября в Музее победы, на Театральной площади и в концертном зале Arbat Hall состоится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт вижн». Члены жюри выберут победителей в трех номинациях: «Классик», «Модерн» и «Виджеинг».

Музыка, театр и сказки

Торжественное открытие начнется 20 сентября в 20:30 показом светового мюзикла «Семь нот» на Гребном канале. Шоу расскажет истории о переживаниях людей, а в главных ролях окажутся сами зрители. Для удобства над каналом установят веерные экраны и конструкцию «Мост» с двумя сотнями фонтанов. Постановку повторят 21 и 22 с 19:45 до 20:30. В день закрытия в 20:30 на Гребном канале покажут постановку«Код единства», а затем — пиротехническое шоу.

Ежедневно с 19:30 до 20:30 на Театральной площади будут демонстрировать световую новеллу, посвященную году театра. Экранами для показа станут фасады Малого, Большого и Российского академического театров. Там же можно будет полюбоваться лучшими шоу прошлых лет и работами финалистов конкурса «Арт вижн» в номинации «Классик».

На выходные «Коломенское» станет «Парком сказок», где с 19:20 будут показывать шоу «Приключения Алисы», «Джинн» и «Дрессировшик времени», танец световых человечков, «Театр теней» на территории более чем в 1,5 гектара. 22 сентября в 22:00 в «Коломенском» состоится световое шоу-концерт Дмитрия Маликова.

Проспект Академика Сахарова впервые задействуют в фестивале. Там будут показывать 15-минутное лазерное шоу «Космическая Одиссея» и 28-минутное представление «Мелодии знаний», посвященное научным дисциплинам.

Наука и фантастика

Гости парка «Останкино» с 19:30 до 23:00 смогут наслаждаться научно-фантастическим шоу «Геометрия света» и 15 свето- и видеоинсталляциями, которые будут зрелищно искажать ландшафт зеленой зоны.

На фасаде Музея Победы зрители смогут увидеть не только световые новеллы прошлых лет и 12 работ финалистов конкурса «Арт вижн» в номинации «Модерн», но и новинки. Например, проекционное шоу посвященное необычным явлениям космоса: солнечному ветру, квазарам и черным дырам.

На второй новой площадке — фасаде Политеха — покажут световые мультимедийные шоу о научно-техническом прогрессе.