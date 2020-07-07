Круг общения коронавирусных больных. Как следят за зараженными в России, Европе и Азии

Минкомсвязь создала регламент, чтобы следить за контактами зараженных коронавирусом. Система связана с геолокацией и данными мобильных операторов связи. Отслеживать контакты зараженных уже пытаются в Европе и Азии, но российская система выглядит более сосредоточенной на профилактике болезни.

Очертит круг общения больных

Отслеживать контакты людей, зараженных коронавирусом, будут с помощью номера мобильного телефона, который известен Минздраву. Разработанные алгоритмы помогут отследить по геопозиции и данные операторов других людей, с которыми у пациента в последние две недели были постоянные контакты.

Таким образом сформируют списки абонентов, которые рисковали заразиться коронавирусом от пациента, чьи данные были у Минздрава изначально. Информацию будут отслеживать на ресурсах Минкомсвязи, а потом отправлять в оперативные штабы субъектов России, Росгвардию, МВД и Минздрав.

По мнению Минкомсвязи, система позволит следить, как соблюдают карантин люди, которых обязали находиться в изоляции. Если человек нарушит установленные границы, то зафиксируется время и координаты, где он был, после чего данные передадутся в ведомства. Частью системы называют мобильных операторов.

Как это будет работать: если человека госпитализировали в медицинское учреждение, оно в течение двух часов должно внести мобильный номер пациента в базу. Эти номера и будут загружены в систему отслеживания. Потом алгоритм определяет оператора связи, анализирует и размещает на сайте roam.scmks.ru.

Система будет учитывать и россиян за рубежом, и тех, кто пересек границу России. Наконец, алгоритм поможет отследить возможные контакты больного, в том числе определит, с кем он общался по голосовой почте или по SMS. Если абонент делал это более пяти минут, то и номер собеседника попадет в базу.

Источник фото: Pixabay

Провальный «Социальный мониторинг»

Система слежки за зараженными уже работала в Москве (и работает до сих пор). Она появилась под названием «Социальный мониторинг», но была неэффективна. Приложение выписывало несправедливые штрафы, которые впоследствии отменили.

Приложение нужно было скачивать всем, кому поставили диагноз «коронавирусная инфекция» или ОРВИ, а также людям, живущим с больными. «Социальный мониторинг» фиксирует местоположение телефона и несколько раз в день присылает запрос сделать фото, чтобы проверить, что пользователь рядом. Если же пациент не отреагировал, то ему приходил штраф в четыре тысячи рублей и грозила принудительная госпитализация.

По словам руководителя Главного контрольного управления Евгения Данчикова, с середины апреля по 3 июня приложение выписало 54 тысячи штрафов на сумму 216 миллионов рублей. Сервис наказывал людей за то, что они не успевали отправить утреннее селфи, или за то, что их отвезли на скорой на компьютерную томографию легких.

В мае «360» рассказывал, как москвичи пострадали от «Социального мониторинга». Например, Викторию обязали скачать приложение, но через старый телефон сделать это было невозможно. Девушка обратилась к властям, которые выдали ей новый гаджет, но и он отказывался регистрировать пациентку в системе. Звонки в службу поддержки и жалобы на невозможность отмечаться в приложении не помогли. Виктории начали приходить штрафы за нарушение режима самоизоляции. Хотя, по ее словам, все 14 дней она сидела дома.

В AppStore пользователи жаловались, что приложение требует селфи даже после двухнедельного карантина, когда все сроки уже прошли.

Источник фото: портал мэра Москвы

В других странах тоже пытаются контролировать людей с коронавирусом — с переменным успехом.

Опыт Италии

В Италии для слежки за коронавирусными больными существует приложение Immuni. Оно работает около двух недель, потому что в стране долгое время власти были против, чтобы за передвижением людей следили. Потом все-таки сервис разработали, но появилось условие: анонимность. То есть там не нужно вводить даже свое имя.

Сервис работает не по геолокации, а по bluetooth. То есть пользователь, скачавший программу, должен постоянно держать bluetooth включенным. По сути, приложение ничего не отслеживает, а контакты фиксирует по bluetooth.

Приложение работает так: если у человека подтвердилась коронавирусная инфекция, то все, с кем его bluetooth сопрягался длительное время, получат push-уведомление, что нужно сходить и сделать тест. Далее следует позвонить на горячую линию, к человеку приедут и уже будут брать анализы и проинформируют о дальнейших действиях.

Разница с тем же российским «Социальным мониторингом» в том, что приложение Immuni необязательное, то есть человека не заставят его скачивать. Даже если итальянец все-таки получил уведомление, то его никто не обязывает даже звонить на горячую линию.

В приложении нет лишних кнопок, а интерфейс выглядит так.

Южнокорейская слежка

В Южной Корее к заболевшим относятся крайне серьезно. Сначала больного опрашивают, где он был и с кем общался. Если он что-то скрыл или забыл, то власти используют GPS в телефоне и машине, записи с камер наблюдения, следят за банковскими операциями. На подобный анализ уходит примерно 10 минут.

Также есть приложение, которое называется Corona. Оно оповещает всех прохожих в случае появления больного в радиусе 100 метров. Отмечаются те, кого обязали сидеть на карантине. Корейцы даже могут открыть карту и увидеть всех заболевших.