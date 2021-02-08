Кровожадный олень с головой противника на рогах испугал людей. И им действительно есть чего бояться

Видео с оленем, в рогах которого запуталась оторванная голова сородича, снятое на острове Хоккайдо, шокировало пользователей соцсетей. Одни назвали его достойным отрывком из фильмов ужасов, другие усомнились в подлинности. Но, оказывается, такое в природе не редкость. Олени действительно могут убивать так друг друга — достаться может даже людям.

Маленький убийца

Видео с оленем, в рогах которого запуталась оторванная голова другого самца, поверженного в схватке, ранее появилось в Сети. Ролик был снят на острове Хоккайдо на севере Японии. Многих пользователей повергли в шок кадры, которые некоторые сравнили с фильмами ужасов.

Однако, как рассказал «360» оленевод, зоолог и ветеринар Андрей Подлужнов, среди таких оленей это довольно частое явление. По его словам, этот вид животных может представлять опасность и для человека.

«На видео изображен пятнистый олень, на латыни — Cervus nippon. Это вид, который испокон веков обитал в Маньчжурии, на японских островах, и Дальний Восток — это вот его основное место [обитания]. Он достаточно мелкий, ну, относительно благородного оленя, марала, вапити, то есть в нем масса — килограммов 110–120 максимум, а так в среднем килограммов 60–80», — рассказал специалист.

Пятнистый олень за счет своей небольшой массы и размера более боязливый. Поэтому если благородный олень при работе на ферме перед нападением будет неоднократно предупреждать человека, что ударит, то пятнистый не будет так поступать. И в тот момент, когда оленевод отвернется, ударит его со всей силы и тут же отскочит назад.

«Он прекрасно понимает, что драться ему один на один не резон, поэтому он работает так, исподтишка. Этим он и опасен при работе на ферме, когда есть близкий контакт. За счет того, что у него рога очень острые, они конкретно поддевают, поэтому тут, на ферме, я, например, буду надевать бронежилет, более что-то плотное, жилетку, чтобы легкие не пробило. В дикой среде это просто глупости, потому что пятнистый олень — достаточно пугливое животное. Он убежит и не подпустит человека ближе чем на метров 100», — сказал Подлужнов.

Соперник «отгнил»

Драки для оленей — типичное явление, объяснил эксперт.

«Они дерутся. Это в них нормальная, заложенная генетическая программа. Они дерутся между собой, отбивают самок, составляют себе гарем, и там уже этот гарем окучивают и защищают от посягательств других самцов. Это делают все олени, абсолютно все. У кого есть рога, у кого нет рогов — они все дерутся», — отметил он.

Подобные случаи, когда у оленей при драке запутываются рога, — довольно частое явление, подчеркнул оленевод.

«Рога у оленя более гибкие, при столкновении они могут несколько играть, то есть отходить на два-три сантиметра. Поэтому очень часто случаи, когда они так дерутся и запутываются рогами. Это довольно частое явление, и не только у пятнистого», — сообщил зоолог.

Оленевод, комментируя резонансное видео с Хоккайдо, заявил, что подобных роликов в Сети целое множество.

«Природа специально сделала такие рога более гибкие для того, чтобы они друг друга не убили, но происходят такие ситуации, когда они склиниваются. В данном видео, что мы видим, два самца между собой дрались, рога склинились, и они остались так на длительное время. То есть он не отрывал ему голову. Но как только они сцепляются рогами, они, естественно, бесятся, потому что они не понимают, что происходит. Они начинают дергаться очень сильно, и, возможно, один из самцов, более слабый, ему просто сломали шею, он умер. Соответственно, победивший, он рогами вцепился и не может ничего сделать, сам он вырваться не может, только ему не пилят рога. <…> Он просто где-то лежал, где-то ходил с этой тушей, таскал ее, как мог, поэтому либо она отгнила, либо ее отожрали другие, более мелкие хищники, но оторвалась она естественным путем. И так он будет с ней ходить в наших широтах где-то до марта, когда у него начнут расти новые рога. Тогда эти опадут, и он, довольный и счастливый, убежит», — заключил зоолог.