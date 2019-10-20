Кровосмешение или случайность. Потомок Наполеона женился на родственнице жены императора

Сам 33-летний Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт работает управляющим частными инвестициями в Лондоне. Его супруга является также правнучкой Карла I.

Роскошная церемония бракосочетания состоялась в Париже, на ней присутствовали принцесса Беатриса Йоркская (внучка королевы Елизаветы II) и ее жених 34-летний Эдоардо Мапелли-Моцци.

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Молодожены имеют очень дальние родственные связи, поскольку графиня Олимпия является родственницей второй жены Наполеона, Марии-Луизы Австрийской, которая в свою очередь была дочерью императора Священной Римской империи Франца II.

Брак Наполеона с австрийской герцогиней в 1810 году был необходим чтобы Франция получила союзника в войне против России. К тому же Наполеон хотел положить конец конфликту между двумя странами. Он женился на эрцгерцогине после развода с его первой женой Жозефиной, когда она не смогла родить наследника.

Единственный сын Наполеона умер молодым, оставив своего единственного преемника Наполеона III, который правил Францией между 1848 и 1870 годами. Наполеон III был прапрадедом Жана-Кристофа.

Олимпия и Жан-Кристоф ранее уже говорили, что их свадьба — акт любви, а не попытка продвижения каких-либо политических амбиций.

«Это история любви, а не дань истории. Когда я встретил Олимпию, я утонул в ее глазах, а не в ее родословной. После того, как мы узнали правду, мы посмеялись над этим историческим совпадением», — рассказал жених The Times.

Интересно, что во Франции и сегодня есть последователи бонапартистского движения (политической партии, образованной в XIX веке и отстаивавшей воссоздание Французской империи во главе с одним из членов семейства Бонапартов). Они видят в Жан-Кристофе своего рода французского героя. По их мнению, страна теряет веру в современных политиков.

Источник фото: Daily Mail

Бонапартисты считают Жана-Кристофа главой бывшего Императорского дома Франции. Действительно, его дедушка в своем завещании сказал, что он хотел, чтобы его внук, которому тогда было 11 лет, сменил его на посту главы императорского дома после того, как поссорился со своим сыном Чарльзом.

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Жан-Кристоф часто появляется на публичных мероприятиях в качестве представителя Императорского дома. Так, например, он был одним из официальных лиц, выступавших на ряду с королевскими особами Бельгии и Нидерландов, на годовщине битвы при Ватерлоо.

СМИ пишут, что молодожены, скорее всего, познакомились в Париже, когда Олимпия приехала на один учебный семестр от Йельского университета, где она получила степень по политологии.

Они поженились во Дворце Инвалидов в Париже, куда привезли тело Наполеона с острова Святой Елены, и где он был захоронен.

Жан-Кристоф заявил в интервью французской газете Le Figaro, что их брак — «плод европейского примирения, в которое он безмерно верит».