Кровавый крик о помощи. Все больше детей ранят себя ради внимания взрослых

Согласно новому исследованию, в Великобритании за последние шесть лет вдвое возросло число детей, занимающихся самоповреждением. В 2019–2020 годах в больницу с травмами, нанесенными умышленно, госпитализировали 508 детей. Специалисты объясняют, что на такое поведение влияют социальные сети, постоянный стресс и нехватка родительского внимания.

Число детей в возрасте от девяти до 12 лет, госпитализированных в больницу с умышленными травмами, выросло с 221 в 2013–2014 годах до 508 в 2019–2020 годах. Это в среднем 10 госпитализаций в неделю. Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на программу File on 4 на BBC Radio 4.

Согласно международной квалификации болезней, самоповреждениями считаются порезы, синяки от ударов, ожоги, расцарапывание кожи и даже вырывание волос на голове и теле. Сюда же может входить умышленное отравление, употребление наркотиков и алкоголя, голодание. При этом зачастую самоповреждения не носят суицидального характера.

Проявление злости

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что самоповреждение — это форма аутоагрессии, то есть агрессии, направленной на самого себя.

Например, ребенок испытывает злость по отношению к родителям или другим людям, но выразить ее боится. Она начинает копиться внутри него и в какой-то момент выливается в подобной форме. Таким образом ребенок наказывает себя и косвенно — родителей, которые могут заметить порезы или синяки на теле и наконец обратить внимание на него.

Данное поведение — это признак определенных проблем с самооценкой и взаимоотношениями с другими людьми.

Зачастую этим занимаются дети, чьи родители много работают или повторно женятся, заводят новых детей. Ребенок ощущает себя брошенным и ненужным, а потому пытается сделать все, чтобы отнять маму у нового мужа или младших братьев и сестер. Он готов превратиться в беспомощное дитя, лишь бы мама снова уделила ему достаточно внимания.

«Ребенок своими действиями говорит: „Мама, обрати на меня внимание“, „Ты меня любишь? Потому что я в этом сомневаюсь“, „Я буду делать все возможное, чтобы быть беспомощным, больным, каким угодно, только чтобы получить твою любовь“», — подчеркнула Наумова в беседе с «360».

Софья Шевякова, психолог и руководитель отдела мониторинга АНО «Центр многопрофильной помощи реабилитационным центрам для людей с аддиктивными расстройствами», говорила Би-би-си, что этими действиями ребенок пытается сообщить о проблеме, попросить о помощи и даже вернуть себе контроль над чувствами.

Пандемия и соцсети

The Guardian отметил, что на психическое здоровье молодежи оказала огромное влияние еще и пандемия. В октябре журналисты газеты выявили рост числа детей с проблемами сна и расстройством пищевого поведения. С марта по июнь 2020 года количество выписанных рецептов на снотворное для несовершеннолетних выросло на 30% по сравнению с 2018 годом.

Розамунд Макнил, помощник генерального секретаря Национального союза образования, сказала, что полученные данные вызывают серьезную тревогу. Особенно усугубилось положение детей из бедных семей, темнокожих и тех, что уже имели психические расстройства.

В случае с Великобританией на детей могли повлиять затяжная изоляция, страх перед вирусом, утрата привычной рутины, а в некоторых случаях и смерть близких людей.

Наумова пояснила, что пандемия проявилась как фактор тревоги. При этом за три месяца люди должны были адаптироваться, но у некоторых тревога осталась как патологическое явление.

«Тогда этот фактор — тревоги, повышенного стресса — начинает провоцировать депрессивные расстройства и упаднические настроения, а это ведет к росту попыток нанести себе вред», — заключила эксперт.

Еще одно важное средство давления на психику ребенка — это социальные сети. В них отсутствует как таковая цензура, и человек любого возраста имеет к ним доступ. Ребенок зачастую получает много информации, не подходящей ему по возрасту. Он не знает, как ее переварить, и это плохо сказывается на нем.

Нервная система перегружается за счет стресса от учебы, постоянных занятий и отсутствия отдыха. Вместо того, чтобы погулять и расслабиться, ребенок уходит в социальные сети и находит там еще и опасный для себя контент. А нервная система, если она изначально была уязвимой и деликатной, страдает и провоцирует аутоагрессивные действия.

Юный возраст

Британское исследование определило еще и то, что тенденция нанесения себе вреда стала наблюдаться у довольно юных пациентов. Речь уже не только о подростках, но и о девятилетних детях.

Опрос, проведенный в средней школе благотворительной организацией Place2Be, показал, что количество сообщений о самоповреждениях выросло на 77% — с 48 до 85. Число самоубийств также выросло на 81% с августа по сентябрь прошлого года.

Наталья Наумова объяснила это тем, что у детей опять же появилось больше доступа к информации. Если раньше они не понимали, как выразить свою агрессию или взять контроль над чувствами, то теперь они могут найти нужную информацию в интернете.

«Раньше дети этого не знали, но все равно проявляли аутоагрессию. Просто вместо нанесения порезов они кусали свою руку», — рассказала психолог.

Она также отметила, что наиболее подвержены такому поведению дети от 11 до 13 лет. Это возраст, когда они чувствуют себя взрослыми, но еще остаются детьми, зависимыми от родителей. Они ощущают на себе много ограничений и пытаются с этим спорить.

Как уберечь ребенка

«Отношение родителей к таким спорам имеет огромное значение. Очень важно не зажать, не задавить и не запретить. Нельзя сильно давить на ребенка», — подчеркнула Наумова.

По словам психолога, родитель должен найти в себе ресурсы для того, чтобы поговорить и договориться со своим ребенком. Нужно выслушать его позицию, поддержать — и только когда он почувствует себя в полной безопасности, убедится, что его принимают, понимают и любят, — начать обсуждать с ним разные темы и искать компромиссы. Тогда ребенок будет в порядке.

Если вы видите, что ребенок режет или кусает себя, то нужно обязательно это озвучить. Важно обратить на это внимание и сказать: «Ты сердишься и делаешь себе больно». Тогда ребенок начинает анализировать свои действия, потому что зачастую он делает это неосознанно.

«Когда я работаю с детьми, занимающимися самоповреждениями, всегда спрашиваю их о том, как это произошло. И все они говорят одно и то же: „В тот момент, когда я себя резал, я ничего не понимал“», — рассказала эксперт.

В такие моменты человек находится в состоянии фрустрации, глубокой задумчивости, рассеянности и каких-то подсознательных переживаниях. Причиняя себе боль, он может даже не почувствовать ее. Все проходит как в тумане. Единственное, что они могут помнить, это то, что уже после совершения этих действий им стало легче.

В России статистики по самоповреждениям нет. Однако в 2017 году профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Польская провела исследования по этой теме. Как пишет !Би-би-си«, она опросила 643 человека в диапазоне от 13 до 23 лет. Из них 35% как минимум один раз наносили себе вред. Отмечено также, что девочки этим занимаются в более юном возрасте — 12-13 лет.