В городе Насирия в южной провинции Ди-Кар погибли не менее 25 человек, а в городе Наджаф, в котором демонстранты напали на генконсульство Ирана, жертвами столкновений стали два человека.

Еще четыре человека погибли в столице, где правительственные войска открыли стрельбу боевыми патронами по демонстрантам рядом с мостом через реку Тигр.

Племена в Насирии, на юге Ирака, протестуют из-за массовых убийств демонстрантов со стороны репрессивных сил безопасности.

Шиитский улама пытается разогнать радикальную молодежь.

В некоторых провинциях власть захватили протестующие. СМИ сообщают, что в столкновениях участвуют и исламисты.

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Власти опасаются, что события могут выйти из-под контроля, и в стране повторится трагичный сценарий 2013 года. Арабская интернет-газета Al-Masdar сегодня сообщила, что несколько террористов Исламского государства*, приговоренных к смертной казни, сумели сбежать из тюрьмы аль-Тасфират, расположенной в городе Мосул на северо-западе Ирака. В результате погибли полицейский и тюремный охранник.

Премьер-министр Абдель Махди в телеобращении к народу призвал протестующих успокоиться, а также выразил опасения из-за вероятности начала гражданской войны — в некоторых областях протестующие объявили себя законной властью.

Больницы в иракских городах переполнены. По последним данным пострадавших насчитывается больше 50 тысяч.

Беспорядки в Ираке, начавшиеся еще в начале октября, вызваны недовольством молодежи, требующей отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.