  • Кровавый четверг. Ирак охватил хаос — 30 жертв за день, исламисты на улицах и двоевластие

    29 ноября 2019, 03:40

    Александра Каширина

    Около 30 человек погибли за минувшие сутки в ходе столкновений протестующих с полицией в разных городах Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники. Всего в ходе беспорядков погибло уже больше трехсот человек.
    Кровавый четверг. Ирак охватил хаос — 30 жертв за день, исламисты на улицах и двоевластие

    В городе Насирия в южной провинции Ди-Кар погибли не менее 25 человек, а в городе Наджаф, в котором демонстранты напали на генконсульство Ирана, жертвами столкновений стали два человека.

    Еще четыре человека погибли в столице, где правительственные войска открыли стрельбу боевыми патронами по демонстрантам рядом с мостом через реку Тигр.

    Племена в Насирии, на юге Ирака, протестуют из-за массовых убийств демонстрантов со стороны репрессивных сил безопасности.

    Шиитский улама пытается разогнать радикальную молодежь.

    В некоторых провинциях власть захватили протестующие. СМИ сообщают, что в столкновениях участвуют и исламисты.

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    Власти опасаются, что события могут выйти из-под контроля, и в стране повторится трагичный сценарий 2013 года. Арабская интернет-газета Al-Masdar сегодня сообщила, что несколько террористов Исламского государства*, приговоренных к смертной казни, сумели сбежать из тюрьмы аль-Тасфират, расположенной в городе Мосул на северо-западе Ирака. В результате погибли полицейский и тюремный охранник.

    Премьер-министр Абдель Махди в телеобращении к народу призвал протестующих успокоиться, а также выразил опасения из-за вероятности начала гражданской войны — в некоторых областях протестующие объявили себя законной властью.

    Больницы в иракских городах переполнены. По последним данным пострадавших насчитывается больше 50 тысяч.

    Беспорядки в Ираке, начавшиеся еще в начале октября, вызваны недовольством молодежи, требующей отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.