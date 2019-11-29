Противостояние между зоозащитниками Златоуста и местным индивидуальным предпринимателем продолжается. Волонтеры снова наведались на территорию, где раньше в клетках держали собак, и обнаружили там медицинские отходы. Бизнесмен обвинил волонтеров в провокации заявил, что часть отходов просто не успели уничтожить.

Страшная находка

В середине ноября зоозащитники Златоуста забрали с территории скотомогильника собак. Они заявили, что предприниматель Евгений Скородумов отлавливал животных, а после морил их голодом и не убирал в клетках. Для того, чтобы спасти собак, волонтеры их забрали. В ответ бизнесмен написал заявление в полицию на общественников, которые украли его собственность.

Накануне зоозащитники решили снова проверить территорию бывшего скотомогильника на случай, если там появились новые животные. Но вместо собак они обнаружили пакеты с медицинскими отходами. При этом речь не только о бывших в употреблении масок или бинтов. Среди находок оказались пробирки с анализами крови на гепатит и ВИЧ, а также биологические отходы.

Напуганные такой находкой волонтеры обратились в полицию. Сотрудники ведомства тоже прибыли на место, чтобы убедится в правдивости слов. Однако сотрудники предпринимателя успели сжечь в печи большую часть находок волонтеров. Однако в одном из зданий на территории бывшего скотомогильника обнаружилась настоящая свалка.

Пока сотрудники полиции осматривали свалку на место прибыл сам предприниматель Евгений Скородумов, который потребовал, чтобы журналисты и волонтеры покинули закрытую территорию.

Златоустинская зоозащитница Любовь Верниковская рассказала «360», что Евгений Скородумов и его супруга заключили договоры с больницей №2 в Миассе.

«То есть все эти отходы с бирками — это все из родильного отделения больницы номер 2», — поделилась она.

Сама Верниковская вместе с волонтерами в этот раз не ходила, но пояснила, что в прошлый раз один из работников предпринимателя говорил, что Скородумов кормит собак мясом. Теперь зоозащитники думают, что это была человечина.

«Так хранить отходы нельзя. Потому что отходы собираются не для хранения, а для уничтожения, но Скородумовым они просто разбросаны на территории скотомогильника», — возмутилась Любовь Верниковская.

Источник фото: телеканал «360»

Провокация и диверсия

Предприниматель Евгений Скородумов заявил, что Верниховская сама зарабатывает на животных, поэтому у него с ней настоящий конфликт интересов. Он пояснил, что осенью она заработала на контракте полмиллиона рублей. Но сейчас снова просит деньги на животных.

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Для того, чтобы убрать его с рынка ее сподвижники заходят на закрытую территорию и занимаются тем, что просто подставляют его, как могут.

«Мы действительно занимаемся утилизацией медицинских отходов. У нас для этого есть печь. Но отходы, которые мы там утилизируем, мы там не храним», — заявил предприниматель.

Он отметил, что на территории бывшего скотомогильника есть помещение, где в контейнерах осталось несколько мешков, которые просто не успели утилизировать, так как они не влезли в печь. И вот эти самые мешки волонтеры вытащили и начали снимать

«Это провокация и диверсия. Заявление по поводу проникновения я уже написал в полицию», — пояснил ситуацию Евгений Скородумов.

Источник фото: телеканал «360»

Также он отметил, что все уничтожение медицинских отходов он проводит по заключенным договорам с больницами и никакого криминала в его действиях нет.

Между тем волонтеры тоже подали заявление в полицию, которая начала проверку по факту ненадлежащего хранения и складирования медицинских отходов. Как пояснили в пресс-службе ведомства по итогам примут решение о заведении уголовного дела.