Кровавая смена Цапка появилась на Кубани. Два 19-летних парня признались в нескольких убийствах и грабежах

Жители печально известной станицы Кущевской признались в совершении нескольких убийств. К счастью, молодые «наследники Цапка» не успели сколотить банду и орудовали вдвоем. Впрочем, нынешние ОПГ уже переключились на экономические преступления.

В станице Кущевской полицейские задержали двоих 19-летних местных жителей. Их подозревают в ряде тяжких преступлений, в том числе и в нескольких убийствах. По словам источника kp.ru, молодые станичники уже дали признательные показания и рассказали, что первое преступление они совершили еще в мае 2020 года.

Тогда юноши обокрали и похитили мать и дочь, которых вывезли на пустырь, и сбежали. Осенью следующего года один из парней убил и ограбил соседа-станичника. Следующее убийство подельники совершили совсем недавно, 8 января: явились домой к 49-летнему знакомому и насмерть забили хозяина палками, а уходя прихватили ружье и деньги.

Сейчас делом занялся Следственный комитет, молодые люди находятся под арестом, а следователи не исключают, что в деле могут появиться и другие эпизоды. Хотя у обоих парней нет криминального прошлого, один из них привлекался к административной ответственности за побои. У второго во время службы в армии был случай самоволки.

Станица с кровавым прошлым

Название станицы Кущевской знакомо многим — осенью 2010 года там произошло зверское убийство. Шестеро отморозков из группировки «Цапковские», включая и лидера ОПГ Сергея Цапка, убили 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. Позже Цапок объяснил, что тот мешал вести бизнес и подрывал авторитет, писала kp.ru.

К несчастью, к Аметову из Ростова приехал директор агрофирмы Владимир Мироненко со своей семьей. Гостя убили в бане, а вот раненого хозяина отволокли в дом: Цапок заявил, что сделал это, чтобы фермер «мучился сам и видел, как мучаются его близкие». На глазах у Ахметова убийцы перебили всех в доме, сложили тела, а сверху, на гору трупов, положили еще живую девятимесячную внучку Аметова, облили бензином и подожгли.

Последней жертвой в ту ночь стал 14-летний соседский мальчик. Его мать тоже была в гостях, и он прибежал поторопить ее возвращаться домой. Заметив бандитов, парень попытался убежать, но ему выстрелили в спину и бросили в горящий дом.

В 2013 году бандитов нашли. Бывшего депутата Совета муниципального образования Кущевский район Сергея Цапка и двух его сообщников приговорили к пожизненному лишению свободы. Трое других бандитов не дождались приговора суда и покончили с собой.

Бедность порождает преступность

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в разговоре с «360» отметил, что организованная преступность зависит не от географии, а от уровня жизни людей. Там, где государство твердо стоит на ногах, преступности существенно меньше — в том числе и потому, что выделяются большие средства на борьбу с ней.

«Людям не нужно совершать преступления, если у них есть возможность заработать на безбедную и достойную жизнь. А вот там, где беднота, где нищета, там, где негде работать, преступность выше. Есть страны, например в Латинской Америке, где в некоторых городских кварталах лучше не появляться — разденут и ограбят», — сказал Михаил Игнатов.

Климат тоже не является значимым фактором — в Англии, с ее вечным смогом, куда меньше преступности, чем в солнечном Мозамбике. Криминалист подчеркнул, что дело именно в экономическом уровне страны — это основной фактор развития любой преступности.

Бандиты предпочитают экономику

Михаил Игнатов рассказал, что, как правило, правоохранительным органам известны действующие преступные группировки. Однако не всегда есть возможность привлечь их к уголовной ответственности. Такие бандиты не ходят грабить прохожих, а занимаются серьезными преступлениями. Причем сегодня вымогательства и убийства для ОПГ отошли на второй план.

«На первом плане у них сейчас экономика: различные хищения бюджетных средств через определенные схемы, офшоры и так далее. Поэтому здесь работа для следователей очень скрупулезная и тяжелая, требуется очень серьезная доказательная база, а она, как правило, очень зыбкая и ее тяжело добыть», — сказал Михаил Игнатов.

По словам криминалиста, расследованиям очень помогают современные технологии. Сегодня намного проще проследить движение денежных средств или перемещения человека — затеряться преступникам намного сложнее, чем это было еще 10 лет назад. При этом Михаил Игнатов отметил, что полностью избавиться от организованной преступности пока нереально.

Старых ОПГ уже нет

Профессор криминалистики Анатолий Кустов рассказал «360», что большинство известных на всю страну организованных преступных группировок вроде «солнцевских» или «ореховских» давно исчезли. Ее члены либо отбывают наказание, либо уже погибли в разборках с себе подобными.

«Есть отдельные личности из этих ОПГ, которые находятся за границей, но в отношении них объявлено требование вернуть этих граждан в Россию для того, чтобы здесь их привлечь к уголовной ответственности. Однако экстрадицию практикуют не все государства, кроме того, даже если этот процесс реализуется, его затягивают иногда на 10-15 лет», — пояснил Анатолий Кустов.

Он уточнил, что молодые преступные группировки успешно ликвидируются, поскольку принят закон о том, что за организацию и членство в ОПГ уже можно понести уголовную ответственность. Как только такие банды проявляются, соответствующие органы быстро реагируют и прекращают их существование.