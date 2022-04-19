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    19 апреля 2022, 22:45

    Кровавая провокация, на которую нужно дать ответ

    Журналист Саралидзе назвал необходимым ответить на провокацию с «Большой матерью»

    Александра Ломейко, Андрей Васильев

    Нелепая пародия на «Родину-мать» в центре Москвы стала осознанной провокацией со стороны автора скульптуры Олега Кулика. Гия Саралидзе заявил «360», что ответ на подобную провокацию должен быть очень серьезным. Далее приводим его речь.

    Кровавая провокация, на которую нужно дать ответ

    К Кулику вопросов нет

    В самом центре Москвы, рядом с Красной площадью, в Гостином дворе во время выставки «Арт-Москва» появилась скульптура «Большая мать». <…> Изображает она бесформенную женщину с мечом в руке, в которой абсолютно четко угадывается пародия на знаменитую «Родину-мать» Вучетича, которая стоит в Волгограде.

    У меня в связи с тем, что произошло, несколько вопросов возникает. У меня нет вопросов к Олегу Кулику, который является уроженцем Киева. Видимо, можно догадываться, каково его отношение к специальной военной операции на территории Украины. И то, что эта пародия на «Родину-мать» — абсолютно осознанная провокация со стороны Олега Кулика, — мне понятно.

    Серьезный ответ на провокацию

    У меня вопрос, во-первых, к организаторам этой выставки — так называемым кураторам, которые допустили эту провокацию в самом центре Москвы. Я хотел бы просто узнать, чем эти люди руководствовались, когда все это разрешили, и на что они рассчитывали. Что люди не заметят, поддержат это, или что власть российская на это не обратит внимания и тоже пропустит?

    У меня вопрос к тем, кто отвечает за такие вещи. <…> Когда во всей стране сейчас рисуют, лепят, создают мемы в интернете с той героической бабушкой с красным знаменем, которая не испугалась вооруженных нацистов, которые издевались, материли ее, которая выступила против с чувством собственного достоинства и стала буквально символом того, что сейчас происходит на Украине и в нашей стране. Она стала народной любимицей, народной героиней. О ней даже в ООН сейчас говорят очень многие, потому что наши представители рассказали и показали этот сюжет. И сейчас все восхищаются смелостью этой пожилой женщины.

    И в момент, когда гибнут наши солдаты, офицеры, льется кровь, в центре Москвы происходит эта провокация. На мой взгляд, должны последовать очень серьезные выводы и по отношению к кураторам этой выставки, и по отношению к этому, с позволения сказать, художнику. Причем выводы очень серьезные, которые убедят общество, что подобных провокация в дальнейшем больше не будет, потому что их слишком много и так.