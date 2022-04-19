Кровавая провокация, на которую нужно дать ответ

Нелепая пародия на «Родину-мать» в центре Москвы стала осознанной провокацией со стороны автора скульптуры Олега Кулика. Гия Саралидзе заявил «360», что ответ на подобную провокацию должен быть очень серьезным. Далее приводим его речь.

К Кулику вопросов нет

В самом центре Москвы, рядом с Красной площадью, в Гостином дворе во время выставки «Арт-Москва» появилась скульптура «Большая мать». <…> Изображает она бесформенную женщину с мечом в руке, в которой абсолютно четко угадывается пародия на знаменитую «Родину-мать» Вучетича, которая стоит в Волгограде.

У меня в связи с тем, что произошло, несколько вопросов возникает. У меня нет вопросов к Олегу Кулику, который является уроженцем Киева. Видимо, можно догадываться, каково его отношение к специальной военной операции на территории Украины. И то, что эта пародия на «Родину-мать» — абсолютно осознанная провокация со стороны Олега Кулика, — мне понятно.

Серьезный ответ на провокацию

У меня вопрос, во-первых, к организаторам этой выставки — так называемым кураторам, которые допустили эту провокацию в самом центре Москвы. Я хотел бы просто узнать, чем эти люди руководствовались, когда все это разрешили, и на что они рассчитывали. Что люди не заметят, поддержат это, или что власть российская на это не обратит внимания и тоже пропустит?

У меня вопрос к тем, кто отвечает за такие вещи. <…> Когда во всей стране сейчас рисуют, лепят, создают мемы в интернете с той героической бабушкой с красным знаменем, которая не испугалась вооруженных нацистов, которые издевались, материли ее, которая выступила против с чувством собственного достоинства и стала буквально символом того, что сейчас происходит на Украине и в нашей стране. Она стала народной любимицей, народной героиней. О ней даже в ООН сейчас говорят очень многие, потому что наши представители рассказали и показали этот сюжет. И сейчас все восхищаются смелостью этой пожилой женщины.

И в момент, когда гибнут наши солдаты, офицеры, льется кровь, в центре Москвы происходит эта провокация. На мой взгляд, должны последовать очень серьезные выводы и по отношению к кураторам этой выставки, и по отношению к этому, с позволения сказать, художнику. Причем выводы очень серьезные, которые убедят общество, что подобных провокация в дальнейшем больше не будет, потому что их слишком много и так.