Кровавая картинка для СМИ. Запад использует Зеленского и подставляет народ Украины

Владимир Зеленский едва ли не каждый день записывает обращения к главам других стран, а также к собственному народу. Находясь в безопасности сам, он призывает других к военному сопротивлению. Решать же ситуацию политически президент Украины, похоже, не собирается, активно ведя информационную войну и затягивая переговоры. Так он действует в интересах не украинцев, а Запада, ведь сложившаяся ситуация выгодна только зарубежным кураторам.

С начала операции в Донбассе Владимир Зеленский постоянно записывает видеообращения к украинцам. Он призвал их не поддаваться панике и делать все необходимое для поддержки военных Украины.

При этом он попросил мировых лидеров ввести все возможные санкции против Владимира Путина, а также обеспечить масштабную оборонную помощь. Зеленский уже ввел на Украине военное положение. Правда, сам он находится далеко от передовой.

Западу выгодна неспокойная Украина

Российская сторона должна фиксировать все перемещения западных вооружений на территории Украины. Ведь в тот момент, когда РФ ведет прямой диалог с украинской стороной о прекращении боевых действий, Запад продолжает выполнять свою задачу — поставлять вооружение на Украину и способствовать конфликту на ее территории. Об этом «360» рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Западу выгодна война между славянскими народами. Западу выгодно, чтобы у наших границ была бесконечная военная территория. Как у Европы есть Балканы, которые уже около 20 лет мешают ей нормально развиваться, вот чтобы у нас всегда была зона, напичканная оружием, такой неуправляемый полигон», — подчеркнул Михайлов.

Он отметил, что Запад считает Украину своей, безнаказанно поставляет туда вооружение, военных специалистов. И пока у власти на Украине находятся ставленники Запада, ситуация в стране не изменится.

Руководство и элита Украины уходят в тыл

Тем временем руководство Украины уходит как можно дальше в тыл, отметил Михайлов. Сейчас оно во Львове, а возможно, уже и на территории Европы.

«Регулярные обращения президента к нации, регулярные обращения украинской элиты к украинскому народу. У них джеты стоят на порах. Они всегда, в любую минуту вылетят что в Турцию, что в Америку, что в Европу. Их там ждут. Им там приготовили теплые места. Украинский народ же готовится на заклание Западу», — подчеркнул Михайлов.

Обычные украинцы создают отряды ополчения. Их сделали пушечным мясом и живым щитом, который хотят продемонстрировать иностранцам, уверен Михайлов.

«Украинцам пора понять, что их подставили. Из них делают информационный повод, кровавую картинку для западных СМИ. Никакие переговоры им сейчас не нужны. Им нужно затянуть процесс переговоров, чтобы <…> украинцы продолжали пытаться отстаивать свои так называемые права», — пояснил Михайлов.

Он добавил, что ополчение не добьется поставленных целей, а попросту будет использовано Западом. Эта история требует политического вмешательства. Необходимо найти правительство Украины, которое будет готово к переговорам.

Рассадник экстремизма на Украине опасен

Для России же сложившаяся ситуация на Украине попросту опасна. Ведь экстремисты, поддерживаемые Западом, представляют прямую угрозу для соседнего государства. Об этом рассказал политолог Геворг Мирзаян.

«Поэтому Москва пошла ва-банк. У России сейчас вариантов нет, мы должны идти до конца. На выходе мы получим две вещи: либо наше поражение и очередной развал России, либо нашу победу и выстраивание новых правил игры с Западом, которое приведет к стабильности на европейском, а то и на евразийском пространстве», — отметил Мирзаян.

Он уверен, что эти же санкции, которые ввели против России после начала операции в Донбассе, страна получила бы и при бездействии года через два. Все шло именно к этому. Сейчас же у РФ появился шанс остановить все это санкционное безумие.