Бедные и семейные. Отказ россиян разводиться в кризис связали с ошибкой статистики

Росстат выяснил, что в России стали реже распадаться семьи: процент разводов уменьшился на 12% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин может быть снижение доходов семей. Общее хозяйство вести выгоднее. Зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева считает, что семьи сохраняют совсем по иным причинам. Она заподозрила, что в такую статистику закралась ошибка.

В России жить с мужем или женой действительно дешевле, чем одному. Например, супругам дают различные льготы — ипотека в разы выгоднее, потому что молодым семьям дается по более низкой ставке.

«Известия» отмечают, что реальные доходы россиян снизились на 1,3% по результатам первого полугодия 2019-го. Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко заметил, что ситуация на рынке труда тоже может быть причиной такого искусственного сохранения браков.

«Сильная закредитованность, которую мы сейчас наблюдаем, плюс сложности с работой в некоторых семьях — это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят», — отметил он.

Все так плохо?

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а также координатор проекта «Крепкая семья» Ольга Окунева не согласна с тем, что семья сохраняют только из соображений экономической выгоды. «Хорошо, что семья ведет домашнее хозяйство вместе. Но дело в том, что есть семейные ценности. Одна из них как раз уважение друг к другу, учет мнения, поддержка, ведение домашнего хозяйства», — сказала она «360».

Собеседница призвала в первую очередь внимательнее смотреть статистику. Очень легко подтасовать факты при статистике заключенных и расторгнутых браков.

Дело в том, что при вступлении в брак выдается один документ — общий. А при разводе — два, каждому супругу. «Надо очень грамотно и правильно, всегда внимательно анализировать статистику, а не просто брать и обобщать услышанные цифры», — объяснила она.

Надо анализировать многие факторы, в том числе рассматривать, что просто изменился возраст, когда вступают в брак, надо в целом смотреть на демографическую ситуацию Ольга Окунева.

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Ольга Окунева считает, что заключение браков в более позднем возрасте не обязательно плохо — люди делают осознанный, взвешенный выбор. «Вы знаете, брак — это в том числе и ответственность друг за друга и за новое поколение», — добавила она.

Всегда надо помнить, что каждый ребенок имеет право на семью и важно сохранять семью, отношения в семье, потому что у каждого ребенка должны быть и мама и папа Ольга Окунева.

Также причинами отказа от развода россияне называют общих детей (затруднения в решении вопроса о том, с кем останутся дети) и материальная зависимость супругов, сообщает ВЦИОМ. Тем не менее процент разводов в России все еще очень велик.

Наибольшее число разводов сегодня отмечено в Ленинградской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Белгородской области, а наименьшее — в Чечне, Ингушетии, Туве, Дагестане и Северной Осетии. В этих регионах крепость браков связывают с религией и приверженностью общества традициям.