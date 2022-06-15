Кризис меняет сельское хозяйство во всем мире. И у России преимущество

Угроза мирового кризиса подстегивает аграриев к переменам. Например, Турция ведет переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства. Искать новые подходы придется всем. Но у России есть преимущество.

Мировые аграрии перестраиваются

Турция начала переговоры с другими странами об аренде земель для сельскохозяйственного производства. За рубежом планируется выращивать подсолнечник, сахарный тростник, кукурузу, манго, ананасы, авокадо — культуры, которые сложно или вовсе невозможно вырастить в турецком климате.

По словам турецкого министра сельского и лесного хозяйства, сельхозотрасль страны вполне справляется с внутренним спросом. Урожай с арендованных земель планируют отправлять на экспорт. Среди 10 стран, с которыми пытается договориться Турция, есть и Украина. Возможно, это станет своеобразной платой за поставки беспилотников Bayraktar.

Неудивительно, что турецкие власти ищут возможность расширить сельхозпроизводство: миру угрожает всеобщий продовольственный кризис. В Европе стремительно повышается стоимость жизни, а бедным странам придется намного хуже. Уже сегодня, по данным ООН, на грани голода находятся 250 миллионов человек.

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Нужно пользоваться конъюнктурой

Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод рассказал «360», что аренда земель в третьих странах довольно сложное дело: сегодня мало где есть большие резервы сельскохозяйственных площадей, которые можно было бы сдавать внаем.

«Свободные земли есть только в Российской Федерации и Монголии. В последней, впрочем, климат не очень благоприятен для растениеводства. А в России — да, есть большие запасы. Но нашей стране самой эти запасы нужны. Нужно увлекать эти земли в оборот, потому что конъюнктурным преимуществом нужно пользоваться — это деньги», — сказал профессор.

Он уточнил, что нынешняя обстановка в мире — кризис, зависимость от поставок, угроза голода — приведет к изменению аграрной политики во многих странах. Все будут пытаться наращивать производство.

«У тех, кто зерно производит, рентабельность будет достаточно высокая. В целом это стимул для того, чтобы увеличивать производство, в том числе и за счет сокращения, может быть, каких-то менее ценных технических культур», — сказал Холод.

В любой стране по мере развития жизни и цивилизации аграрная политика должна меняться, отметил эксперт. Она напрямую зависит от ситуации на мировом рынке: что-то более выгодно сегодня, что-то более выгодно завтра.

Источник фото: РИА «Новости»

Пора расширять площади

По словам эксперта, России также нужно менять свою сельскохозяйственную политику, она не может быть застывшей. С учетом сегодняшних вызовов, в том числе санкций, изменения тем более необходимы. Конъюнктурная ситуация на мировом рынке такова, что на повестке дня должно стоять расширение сельхозугодий и увеличение производства.

«Экстенсивное увеличение производства возможно, похоже, только в Российской Федерации. Во всех остальных местах возможно только интенсивное увеличение производства, так как оно ограничено сегодняшним технологическим уровнем. И во многих странах уже подошло к своему финалу», — отметил профессор.

Экстенсивное увеличение означает, что продукции становится больше за счет расширения площадей и увеличения поголовья скота. Интенсивное — за счет новых сортов растений, пород животных, достижений науки.

Соскочить с иглы технозависимости

По словам Холода, в сельхозпроизводстве Россия катастрофически зависит от импорта. Например, производится сахарная свекла, однако семена, техника и перерабатывающее оборудование — импортные. То же самое происходит и в пищевой промышленности.

«Вот мясопереработка — там на 90% оборудование импортное, да к тому же еще и изношенное. Оболочки для колбасы — импортные, вкусовые наполнители — импортные. В сложившейся ситуации это более чем рискованно, нужно как можно быстрее соскакивать с иглы такой тотальной технологической зависимости», — сказал профессор.

Он подчеркнул, что 100% зарубежного технологического оборудования никогда не выведет страну в лидеры. Так же, как и зависимость от иностранного посадочного материала, семян, яиц, генетического материала для крупного рогатого скота или свиноводства.

Россия будет лидером

Профессор Холод отметил, что сегодня трудно назвать будущего лидера на мировом сельхозрынке. У разных стран свои сильные стороны: кто-то производит больше мяса, кто-то — сахарной свеклы. В мире сложилась и будет складываться продуктовая специализация.

Источник фото: РИА «Новости»

«А так, с моей точки зрения, лидировать будет, конечно, Российская Федерация. По одной простой причине. Все знают, что много нефти, газа, и это наше конкурентное преимущество. Но для многих, наверное, будет открытием, что у нас самый большой агропроизводственный потенциал», — рассказал эксперт.

Поэтому по массе и по количеству товаров специализации Россия явно лидирует, подчеркнул профессор. В перечне товаров-лидеров птицеводство, свиноводство, зерноводство, при достаточном производстве — молочная продукция. Но для того, чтобы Российская Федерация действительно вышла на первое место, нужно еще многое сделать.