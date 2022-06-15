Кризис меняет сельское хозяйство во всем мире. И у России преимущество
Экономист Холод: для мира станет открытием агропроизводственный потенциал России
Угроза мирового кризиса подстегивает аграриев к переменам. Например, Турция ведет переговоры с 10 странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства. Искать новые подходы придется всем. Но у России есть преимущество.
Мировые аграрии перестраиваются
Турция начала переговоры с другими странами об аренде земель для сельскохозяйственного производства. За рубежом планируется выращивать подсолнечник, сахарный тростник, кукурузу, манго, ананасы, авокадо — культуры, которые сложно или вовсе невозможно вырастить в турецком климате.
По словам турецкого министра сельского и лесного хозяйства, сельхозотрасль страны вполне справляется с внутренним спросом. Урожай с арендованных земель планируют отправлять на экспорт. Среди 10 стран, с которыми пытается договориться Турция, есть и Украина. Возможно, это станет своеобразной платой за поставки беспилотников Bayraktar.
Неудивительно, что турецкие власти ищут возможность расширить сельхозпроизводство: миру угрожает всеобщий продовольственный кризис. В Европе стремительно повышается стоимость жизни, а бедным странам придется намного хуже. Уже сегодня, по данным ООН, на грани голода находятся 250 миллионов человек.
Нужно пользоваться конъюнктурой
Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод рассказал «360», что аренда земель в третьих странах довольно сложное дело: сегодня мало где есть большие резервы сельскохозяйственных площадей, которые можно было бы сдавать внаем.
«Свободные земли есть только в Российской Федерации и Монголии. В последней, впрочем, климат не очень благоприятен для растениеводства. А в России — да, есть большие запасы. Но нашей стране самой эти запасы нужны. Нужно увлекать эти земли в оборот, потому что конъюнктурным преимуществом нужно пользоваться — это деньги», — сказал профессор.
Он уточнил, что нынешняя обстановка в мире — кризис, зависимость от поставок, угроза голода — приведет к изменению аграрной политики во многих странах. Все будут пытаться наращивать производство.
«У тех, кто зерно производит, рентабельность будет достаточно высокая. В целом это стимул для того, чтобы увеличивать производство, в том числе и за счет сокращения, может быть, каких-то менее ценных технических культур», — сказал Холод.
В любой стране по мере развития жизни и цивилизации аграрная политика должна меняться, отметил эксперт. Она напрямую зависит от ситуации на мировом рынке: что-то более выгодно сегодня, что-то более выгодно завтра.
Пора расширять площади
По словам эксперта, России также нужно менять свою сельскохозяйственную политику, она не может быть застывшей. С учетом сегодняшних вызовов, в том числе санкций, изменения тем более необходимы. Конъюнктурная ситуация на мировом рынке такова, что на повестке дня должно стоять расширение сельхозугодий и увеличение производства.
«Экстенсивное увеличение производства возможно, похоже, только в Российской Федерации. Во всех остальных местах возможно только интенсивное увеличение производства, так как оно ограничено сегодняшним технологическим уровнем. И во многих странах уже подошло к своему финалу», — отметил профессор.
Экстенсивное увеличение означает, что продукции становится больше за счет расширения площадей и увеличения поголовья скота. Интенсивное — за счет новых сортов растений, пород животных, достижений науки.
Соскочить с иглы технозависимости
По словам Холода, в сельхозпроизводстве Россия катастрофически зависит от импорта. Например, производится сахарная свекла, однако семена, техника и перерабатывающее оборудование — импортные. То же самое происходит и в пищевой промышленности.
«Вот мясопереработка — там на 90% оборудование импортное, да к тому же еще и изношенное. Оболочки для колбасы — импортные, вкусовые наполнители — импортные. В сложившейся ситуации это более чем рискованно, нужно как можно быстрее соскакивать с иглы такой тотальной технологической зависимости», — сказал профессор.
Он подчеркнул, что 100% зарубежного технологического оборудования никогда не выведет страну в лидеры. Так же, как и зависимость от иностранного посадочного материала, семян, яиц, генетического материала для крупного рогатого скота или свиноводства.
Россия будет лидером
Профессор Холод отметил, что сегодня трудно назвать будущего лидера на мировом сельхозрынке. У разных стран свои сильные стороны: кто-то производит больше мяса, кто-то — сахарной свеклы. В мире сложилась и будет складываться продуктовая специализация.
«А так, с моей точки зрения, лидировать будет, конечно, Российская Федерация. По одной простой причине. Все знают, что много нефти, газа, и это наше конкурентное преимущество. Но для многих, наверное, будет открытием, что у нас самый большой агропроизводственный потенциал», — рассказал эксперт.
Поэтому по массе и по количеству товаров специализации Россия явно лидирует, подчеркнул профессор. В перечне товаров-лидеров птицеводство, свиноводство, зерноводство, при достаточном производстве — молочная продукция. Но для того, чтобы Российская Федерация действительно вышла на первое место, нужно еще многое сделать.