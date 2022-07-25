В Великобритании не хватает медицинского персонала, особенно акушеров и медсестер. Вместо того чтобы решить проблемы в здравоохранении, правительство выделяет огромную финансовую поддержку Украине и готово провести Евровидение. По мнению политолога, нынешнее поколение британских политиков слабое и не заботится о населении.

Великобритания столкнулась с серьезными проблемами в сфере здравоохранения, в том числе — с сильной нехваткой медицинского персонала. В последний раз страна такое переживала только в 1948 году, написало британское издание Express.

В Великобритании не хватает 62 тысяч работников, среди них 12 тысяч врачей и более 50 тысяч медсестер и акушеров. Под большим ударом оказались родильные отделения. За прошлый год оттуда уволились 552 сотрудника.

По прогнозам, в следующем десятилетии Великобритания будет нуждаться в 475 тысячах медицинских работников и 490 тысячах сотрудников социального обеспечения. По словам авторов доклада о состоянии сферы здравоохранения, правительство Великобритании не спешит принимать решительные меры. Это угрожает безопасности как пациентов, так и сотрудников, которые работают в реанимации и в поликлиниках.

При этом Великобритания продолжает тратить огромные суммы на поддержку Украины. В мае власти страны выделили дополнительно 1,3 миллиарда фунтов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

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Ранее Борис Джонсон заявлял, что британское правительство подготовило пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

Финансовая поддержка Украины оказалось настолько огромной, что властям пришлось приостановить все второстепенные выплаты в рамках программы оказания международной помощи. Минфин Соединенного Королевства опасался, что средства для Украины превысят доступный на эти цели бюджет, написал ТАСС.

Украинцы не проявляют особой благодарности приютившим их жителям Великобритании. Многие семьи остались недовольны поведением беженцев и начали их выселять, писал «ИноСМИ».

Евровидение, а не медицина

Раньше Великобритания могла похвастаться сильными политиками, такими как Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер, которые принимали решения в интересах своей страны. По словам политолога и публициста Армена Гаспаряна, сейчас их место занимают бесталанные политические деятели, например бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Конечно, им не будет ровным счетом никакого дела до того, что происходит в Великобритании. Они сражаются на украинских фронтах», — рассказал Гаспарян.

Политолог напомнил, что антироссийские санкции вернулись Великобритании бумерангом. В стране предупреждают о том, что средняя плата за электроэнергию будет выше средней зарплаты.

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«А ведь людям еще надо что-то есть, что-то носить и элементарно развлекаться. Есть ли какая-то реакция руководства Великобритании? Нет», — рассказал Гаспарян.

Вместо того чтобы позаботиться о своих гражданах, Великобритания решила и дальше поддерживать Украину. Теперь в стране захотели провести самое дорогое Евровидение, несмотря на такие серьезные проблемы, как нехватка врачей.

Но никто сейчас не может прийти на место слабых британских политиков. По словам Гаспаряна, многие годы всех более-менее здравых деятелей из европейской, и в том числе из британской политики, вытравляли. Долгое время фаворитами были такие, как Борис Джонсон и Лиз Трасс.