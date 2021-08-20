Компании столкнулись с кризисом микрочипов. Он скажется на всех сферах жизни

Производители электротехники столкнулись с кризисом микрочипов. Дефицит полупроводников появился из-за пандемии и торговой войны. Он может продлиться два года и затронуть все сферы, а также спровоцировать появление подделок на рынке.

Автоконцерн Toyota сократит производство автомобилей на 40% в сентябре, написала Би-би-си. Изначально крупнейший автоконцерн планировал сделать 900 тысяч автомобилей, теперь же их будет 540 тысяч. Причина сокращения производства кроется в кризисе микрочипов и всплеске случаев заражения ковидом в Азии, который нанес урон поставкам.

Второй крупный производитель автомобилей — Volkswagen — предостерег, что тоже может в будущем сократить выпуск. Концерн предупредил, что поставки чипов станут нестабильными и напряженными. Еще раньше автоконцерны General Motors, Ford и Nissan сократили производство на фоне мирового кризиса микросхем.

Кризис на микроуровне

К кризису полупроводников привело несколько факторов. Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев объяснил «360», что проблемы вызвали пандемия коронавируса, удлинение цепочек поставок, разрыв контрагентских связей.

Конечно, повлияли заторы, когда вначале контейнеры скопились в США и их не хватало в Китае. А потом произошел затор в Суэцком канале и на длительный период закрыли крупнейшие китайские порты Алексей Коренев.

Коренев напомнил, что цепочка поставок и до пандемии не была быстрой. Эталонный маршрут Йокогама — Роттердам занимал почти месяц.

Второй фактор, спровоцировавший кризис, произошел еще до пандемии. Заведующий базовой кафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Ляндау рассказал, что торговая война США с Китаем привела к дефициту полупроводников. Специалист также отметил, что на кризис повлияли пандемия и переход на удаленную работу.

«Он спровоцировал спрос на компьютеры, планшеты и ту технику, которая может обеспечить нормальную удаленную работу. Производители компьютеров и техники стоят на первом месте у поставщиков микрочипов», — заметил эксперт.

Возможные последствия

Кризис затронет не только автомобильную отрасль, но и все сферы, где применяли электронику. По словам Алексея Коренева, кризис полупроводников будет проявляться в разной степени.

«Надо понимать, что микрочипы используются везде, начиная от контрольно-кассовой техники в магазине и заканчивая медоборудованием», — напомнил эксперт.

Не исключено, что дефицит полупроводников сделает банковские карты недоступными для некоторых людей, написала газета «Известия». Производители пытались справиться с расширением сроков поставок микросхем для сборки карточек. Во второй половине 2021 года склады с картами могут начать пустеть и спрос будет превышать предложение. Дефицит полупроводников скажется и на производстве SIM-карт.

Нехватка микрочипов откроет дверь для производителей контрафакта, написал «Коммерсант». Недобросовестные производители будут либо сами создавать что-то, что напомнит своим внешним видом полупроводник, либо извлекать их из старой техники. Но такая подделка, в отличие от оригинала, не сможет прослужить долго и быстро выйдет из строя.

Конец кризиса

Глава Intel заявил, что кризис полупроводников закончится только через два года. За это время мировая торговая система может извлечь полезные для себя уроки. Алексей Коренев объяснил, что до пандемии торговля была заточена на тепличные условия и после столкновения с первой серьезной проблемой начала давать сбои.

«Сейчас специалисты должны задуматься о том, чтобы предусмотреть какие-то варианты подстраховки», — добавил эксперт.

Для компаний также есть возможный выход из кризиса. Юрий Ляндау отметил, что они могут начать расширять собственное производство.

«Это называют обратной вертикальной интеграцией, когда производители либо скупают поставщиков, либо налаживают производство необходимых комплектующих для выпуска продукции. Это единственный сейчас эффективный вариант, но он требует больших инвестиций», — отметил специалист.

Еще один возможный путь преодоления кризиса — нормализация отношений между странами. По мнению главы Intel, из-за плохих отношений между США и Китаем страдает вся индустрия. Технологический гигант выразил надежду, что сможет как-то повлиять на возобновление связей между двумя странами.