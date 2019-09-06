По Сети с бешеной скоростью распространяется новый мем, который снова сравнивает мужчин и женщин. На этот раз под пристальным вниманием оказались навыки парней и девушек в фотошопе. И результаты такого сравнения нравятся всем пользователям без исключения, ведь парни пустились во все тяжкие.

Кажется, противостояние девушек и парней не закончится никогда. По крайней мере в интернете. А началось все с разнообразных и многочисленных сравнений мужской и женской раздевалки: пока девочки стандартно обсуждают будни в школе, парни вытворяют какую-то ерунду.

Новый мем строится на том же принципе, но вместо раздевалки — использование фотошопа: и, если девушки прибегают к нему для улучшения своей внешности, то парни используют свои навыки в фотошопе вместе с безумным креативом вовсе не для того, чтобы убрать маленькие недостатки на снимке.

«Девушки в фотошопе: еще немного, и я буду выглядеть ВЕЛИКОЛЕПНО! Парни в фотошопе: »

В начале сентября такой мем появился на сайте Reddit в разделе /r/dankmemes, пишет портал eBaum’s World.

«Девушки в фотошопе: я сделаю себя такой соблазнительной. Парни в фотошопе: «. Источник фото: Reddit

Пользователям, по большей части мужской аудитории, очень понравилась идея сравнения и парни пустились во все тяжкие, придумывая свои собственные мемы. Теперь шутки о том, как отличаются в использовании фотошопа девушки от парней распространились по всем социальным сетям, и, кажется, останавливаться никто не собирается.

«Учитель: сегодня мы будем учиться пользоваться фотошопом. Девушки: ОМГ, я сделаю себя еще симпатичнее. Парни:». Источник фото: Reddit

«Итак, дети, сегодня мы будем изучать, как пользоваться фотошопом». Девушки: с помощью него я сделаю себе задницу побольше! Парни: »

В основном, конечно, в фотошопе парней творится какая-то вакханалия, но всем пользователям это нравится.

Начиналось все с нескольких шуток на англоязычном портале, но теперь волна сравнительных мемов добралась и до русскоязычных пользователей. И надо отметить, что они отличились не менее диким креативом.

Причем тематика мемов только развивается, и некоторые пользователи не стоят на месте, а уже переосмысляют все это разнообразие шуток на тему навыков фотошопа.

«Обои для рабочего стола парней, мужская раздевалка, парни с фотошопом»

«Девушки в фотошопе: я смогу стать красивее. Парни в фотошопе:» Источник фото: Reddit

«Учитель: Итак, сегодня мы будем изучать фотошоп. Девушки: Наконец-то, я смогу стать красивее. Парни: ». Источник фото: Reddit

А некоторые мемы совсем свежие и очень актуальные. Например, танцы Хоакина Феникса в роли Джокера и Тоби Магуайра в роли Человека-паука уже можно выделить в отдельную ветку шуток.

Источник фото: Reddit

«Девушки в фотошопе: не могу дождаться, чтобы сделать себя красивее. Парни в фотошопе: »

Один пользователь Reddit даже нашел вполне логичное объяснение тому, что вообще происходит в Сети, и почему эти мемы стали так популярны. Объяснение, разумеется, автор показал новым мемом.