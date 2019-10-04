«В России были хорошие уборщики?» Первые отзывы критиков о сериале «Екатерина Великая» от HBO

3 октября состоялась мировая премьера сериала от HBO «Екатерина Великая». Жизнь императрицы уложили всего в четыре серии, ярко описывающие не историю государства Российского, а любовную драму последней женщины, стоявшей во главе империи. Сериал уже получил оценку 7.0 на IМDb, а критики популярных журналов написали свои отзывы. Что за рубежом думают о ленте — в материале «360».

В четверг весь мир смог лицезреть историю Екатерины II в исполнении актрисы Хелен Миррен. Та недавно защищала свою героиню из-за обывательских слухов об императрице. Прошло уже более 250 лет с момента, когда Самодержица Всероссийская заняла престол, но до сих пор люди сплетничают о личной жизни правительницы.

Британский сериал тоже пошел по этой скользкой дорожке, обратив внимание на отношения Екатерины II, а именно на связь с харизматичным Григорием Потемкиным (сыграл Джейсон Кларк), в котором императрица нашла надежду, опору и страстную любовь.

Авторы известных иностранных журналов, посмотрев сериал, уже обсудили ленту и написали лестные и не очень отзывы о ней. В журнале Times автор Кэрол Мидглей отметила, что не поверила в искренние чувства Екатерины к Потемкину. Льюис Найт из Mirror назвал Екатерину II культовой исторической личностью и самой сильной женщиной, жившей когда-либо. Автор Тhе Guаrdiаn Люси Манган поставила сериалу «Екатерина Великая» три балла из пяти.

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«Дополнительная экспозиция делает его (сериал — прим. ред.) слишком тяжелым, чтобы „взлететь“. Когда дело доходит до создания чего-то, вы сделаете все, чтобы увеличить шансы на успех, но только главный ингредиент неуловим. С помощью магии или удачи, называйте это как угодно, нужно алхимизировать попытки. Если этого нет, стоит взять крепкую рабочую лошадку, полную хороших актеров, моментов и намерений, а не элегантного породистого скакуна вашей мечты», — написала Манган.

Сайт Metro в лице Адама Миллера сложил однозначно положительное впечатление о сериале. Автор отметил двух людей, которые заслуживают внимания в ленте: сама Екатерина II и Хелен Миррен. Редактор как бы разделил персонажей и сказал, что актрису нужно поздравить с идеальным исполнением роли правительницы, а Екатерину II — с успехом, которого достигла маленькая немецкая девочка.

«„Екатерина Великая“ — больше чем просто развлечение. Это история, вызвавшая „запоздалое доверие“. Невероятное кино», — сказал Миллер.

Не лучшее впечатление сериал произвел на автора сайта Independent Эда Камминга. Ему показалось, что декорации слишком «зализанные» — все яркое, сияющее, блестящее, золотое. «Кто бы мог подумать, что в XVIII веке в России были такие хорошие уборщики?» — удивился автор.

«Учитывая масштаб, Миррен должна была играть роль „громче“, чем это делала, но у нее еще есть способ замешать человечество в свое величие. Думаю, исполнение ролей четырех тысяч королев в ее карьере дало ей определенную практику. <…> Катерина не такая великая пока, но очень хорошая», — заключил критик.