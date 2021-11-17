Актриса, телеведущая и профессиональная танцовщица Кристина Асмаловская умерла от коронавируса. Из-за проблем со здоровьем она не успела вовремя сделать прививку, рассказала ее коллега. Взрослым Асмаловская запомнилась яркими выступлениями на шоу «Танцы со звездами». А маленькие зрители полюбили ее образ учительницы Кристины Алексеевны из «АБВГДейки».

Неделя на ИВЛ

В Москве скончалась Кристина Асмаловская. Смерть актрисы, танцовщицы и телеведущей наступила от ковида. Бессменный руководитель детской программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева рассказала «360», что 41-летняя звезда «Танцев со звездами» не была вакцинирована из-за проблем со здоровьем.

«Она слабо себя чувствовала по здоровью и просто не успела сделать прививку. Она не была противником вакцинации, просто побоялась. Она выписалась из больницы по поводу печени и желчного пузыря, а потом ей стало хуже. Она стала задыхаться, и ее забрали в больницу с подозрением на ковид», — сказала Черняева.

Собеседница добавила, что у актрисы было поражено 25% легких, последнюю из двух недель в больнице она провела в реанимации на ИВЛ. Однако победить болезнь медики не смогли.

У Кристины Асмаловской осталась мама, которой помогают пережить несчастье родственники и друзья. Детей и мужа у актрисы не было.

Кристина Алексеевна из «АБВГДейки»

Кристина Асмаловская родилась 21 мая 1980 года в Москве. После учебы в школе № 25 поступила в РАТИ-ГИТИС. Асмаловская занималась в мастерской известного актера Театра сатиры, народного артиста РФ Юрия Авшарова. В 2005 году под именем Кристина Иванова снялась в небольших ролях в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви», сообщил сайт Kino-teatr.ru.

В 2010 году ее пригласили в легендарную «АБВГДейку», и Кристина Асмаловская стала учительницей Кристиной Алексеевной. Вместе с веселыми клоунами она семь лет готовила малышей к школе, учила дружить и воспитывала характер.

Татьяна Черняева отметила, что эта роль стала лучшей в карьере Асмаловской — маленькие зрители до сих пор пишут ей письма.

В 2017 году «АБВГДейка» стала победителем ТЭФИ — премии за высшие достижения в области телевизионных искусств. Награду за лучшую программу для детей и юношества Татьяна Черняева получала вместе с ведущей передачи Кристиной Асмаловской.

Источник фото: телеканал «360»

Звезда «Танцев со звездами»

С детства Кристина Асмаловская занималась танцами. Причем настолько успешно, что смогла стать мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам. Кроме того, Асмаловская — трехкратная чемпионка России среди профессионалов и двухкратная финалистка чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов.

В 2010 году актрису позвали выступать в пятом сезоне шоу «Танцы со звездами». Участников разбили на две сборные — мужскую и женскую, и в финал могли выйти лишь «половинки» пар. Асмаловская танцевала вместе с актером Максимом Щеголевым и вывела своего партнера в тройку победителей. На своей странице в Instagram актер назвал танго с Асмаловская лучшим в его жизни.

В седьмом сезоне в 2012 году Кристина Асмаловская стала партнершей актера Марата Башарова. Пара выступала довольно успешно и вышла в финал: они заняли третье место в проекте, уступив золото и серебро Глюк’oZе с Евгением Папунаишвили и Марине Ким с Александром Литвиненко.

Злые языки утверждали, что у актеров на съемках завертелся роман: именно так сплетники трактовали попытки Башарова поцеловать партнершу на репетициях. Однако Кристина Асмаловская пояснила, что у них исключительно рабочие отношения. Кроме того, у актрисы был танцевальный коллектив, писал Life.

Критика сообщения об отсутствии прививки

Известие о смерти Кристины Асмаловской неожиданно спровоцировало атаку противников вакцинации на Татьяну Черняеву. Когда она рассказала на своей странице в соцсети о гибели коллеги от коронавируса и упомянула, что та не была привита, под сообщением появились десятки возмущенных комментариев.

Источник фото: facebook.com

Черняеву раскритиковали за то, что она таким образом агитирует за вакцинацию и занимается пропагандой. Некоторые заявили, что писать о вакцинации было неуместно и «это вообще ни при чем», а сообщение об отсутствии у покойной прививки неэтично и «нужно уважать ее выбор».

Некоторые пользователи пытались образумить скандалистов и отметили, что сведения были нужны, чтобы антиваксеры не говорили, будто актриса привилась и умерла.

Сама Черняева на выпады своих подписчиков пока ничего не ответила.