Криптовалюты вне закона. Какими потерями обернется России запрет этой индустрии?

В России, похоже, хотят совсем искоренить понятия блокчейна и криптовалюты. Новый законопроект запретит не только ее майнинг или оборот, но и рекламу. Рассказываем о перспективах рынка и о серьезных потерях страны из-за принятия документа.

В России, похоже, хотят искоренить понятие криптовалюта. Власти представили участникам рынка новый законопроект, в котором запрещается не только оборот криптовалют, но и участие в их создании — майнинг. Одна из норм запрещает распространение информации о выпуске и обращении криптовалюты. Эксперты опасаются, что под него попадет любое упоминание криптовалют в сети. В итоге рынок может уйти за рубеж.

На сайте Госдумы ко второму чтению опубликована новая редакция законопроекта «О цифровых финансовых активах». По сути, поправки запретят не только майнинг и оборот криптовалют в стране, но и рекламу этой сферы.

Позиция государства

В первом чтении законопроект приняли еще в 2018 году, напомнил «Коммерсант». Однако Центробанк регулярно высказывался против легализации индустрии в России. «Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны», — подчеркивала Эльвира Набиуллина.

В итоге, ко второму чтению поправки претерпели существенные изменения в сторону ужесточения. По словам главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, теперь документ отражает жесткую позицию регуляторов в плане ограничения оборота криптовалют. А если россияне хотят в этом участвовать, то могут пользоваться зарубежными площадками.

«Мы долго уходили от темы криптовалют в законопроекте о цифровых финансовых активах, но решили все-таки дать определение цифровой валюте, а также создать регулирование этого явления», — заявил Аксаков.

Из лидеров в аутсайдеры

Члены Российской ассоциации криптовалют и блокчейна уже направили несколько обращений к властям с просьбой не запрещать эти виды деятельности. В России, рассказал «360» президент ассоциации Юрий Припачкин, криптовалютная индустрия довольно большая — страна находится на первом месте по объему биткойнов. 22% от их мирового объема находятся у россиян.

«В стране этим занимается порядка пяти миллионов человек. 22% — это чуть меньше четырех миллионов биткойнов, это около 40 миллиардов долларов. Попытки выпихнуть все это за пределы страны ничего, кроме удивления не вызывает», — добавил Припачкин.

По мнению Припачкина, документ свидетельствует о нежелании Центробанка заниматься регулированием этой сферы. Ведь именно по его инициативе появились поправки. Законопроект не запрещает россиянам заниматься криптовалютной деятельностью за рубежом. Но в условиях коронавируса крайне опрометчиво «выпихивать» миллиардную индустрию в другие страны. В итоге, рынок с его деньгами частично перетечет заграницу, а частично уйдет в тень.

«Вместо того, чтобы стать страной-лидером блокчейна и инноваций, чем мы до сих пор хвалились, ведь не секрет, что существенная часть мировых блокчейн-проектов связана с российским человеческим капиталом, сейчас это все угробят. Это свидетельство просто саботажа», — заявил он.

Снова Google не в России

Еще в 2017 году Владимир Путин давал поручение отрегулировать криптовалютную сферу. Но единственное, что с тех пор сделали — разработали запретительные меры. Причем не только на майнинг, но и открытый блокчейн. Из-за этого Россия выпадет из любых проектов с мировым разделением труда. Невозможно будет участвовать в проектах по интеграции экономик на базе открытого блокчейна, замедлятся процессы интеграции в ЕврАзЭС, и введение новых систем расчетов между его участниками.

При этом в 2019 году мировой доход от майнинга составил около шести миллиардов долларов. На российские мощности пришлось около 10%, то есть примерно 600 миллионов. По приблизительной оценке Припачкина, принятие поправок обернется потерями десятков миллионов долларов инвестиционных средств, выручки и налогов. Из-за запрета майнинга миллиарды долларов выведут из страны, сократятся тысячи рабочих мест, профессиональные криптовалютчики переедут в другие страны.

«Очередной Google будет опять не в России. Вместо того, чтобы отрегулировать деятельность, сделать ее законной и налогооблагаемой ее запихивают в тень и выпихивают из страны. В Белоруссии регулирование основано на декрете президента. И сейчас там все, что связано с криптовалютами дает около 3% ВВП страны. Это более двух миллиардов долларов в год», — отметил Припачкин.

29 апреля регулирующий криптовалютную сферу, блокчейн и майнинг закон приняли и в Казахстане. Эта индустрия легализована практически во всех развитых странах, типа США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Австралии и так далее.

Потеря IТ-специалистов

Запретить всегда проще, чем разбираться, согласен эксперт в сфере криптоэкономики и блокчейна Иван Молев. Хотя можно было провести обсуждение с экспертный сообществом, изучить зарубежный опыт. В частности, китайский, где эта индустрия эффективно регулируется.

«Это неправильный путь. Тот же Китай в плане запретов ушел дальше нас. Но он ищет возможности, в том числе, для блокчейн-бизнеса, криптобизнесов работать, вводя специальные разрешения. И в Шанхае, и в Гонконге, Пекине и в других крупных городах компании блокчейн-сферы активно развиваются. В том числе, коммуницируют с государством в совместных проектах», — рассказал он.

Но самое печальное последствие принятия законопроекта, уверен Молев, даже не упущенные налоги, а потеря высококлассных специалистов, развивающих IT и блокчейн сферы. Профессионалы, которым запретят заниматься их деятельностью, просто уедут в США, Сингапур и другие страны Азии.