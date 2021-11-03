Криптовалюта Squid по «Игре в кальмара» оказалась аферой. Мошенники заработали на доверчивых вкладчиках $3,3 млн

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» побил все рекорды популярности на Netflix. История о жестокой игре на выживание, в которой вынуждены участвовать погрязшие в долгах бедняки, нашла отклик в самых разных странах. На фоне известности сериала появилась и криптовалюта по его мотивам. Она буквально ворвалась на международные торги — но ее создатели в итоге оказались мошенниками.

Суть авантюры

Криптовалюта называется Squid. Информация о ней стала массово появляться в мировых СМИ 28 октября — через неделю после запуска самой криптовалюты. Сначала она расходилась по цене 0,01 доллара за штуку. Уже 29 октября стоимость выросла до 7,7 доллара. А перед тем, как мошенники вывели все средства, цена составляла уже 2861 долларов за штуку.

Предполагалось, что криптовалюта будет использоваться в специальной криптоигре Squid Game. В ней должны были повторяться сложные испытания из одноименного сериала. Для участия в каждом из туров нужно было уплатить некий взнос. Оплата суммировалась и доставалась победителям. Организаторы, по замыслу, забирали себе только 10% общего фонда.

Мошенническая схема

Но несмотря на всю раскрученность идеи, авторы Squid оказались мошенниками. Как только стоимость криптовалюты выросла до 2861 долларов, они вывели все полученные от покупателей деньги. Криптовалюта моментально обвалилась на 99,99%. По информации СМИ, злоумышленники таким образом получили до 3,38 миллиона долларов.

На данный момент сайт проекта и социальные сети удалены или недоступны. За время действия Squid в нее успели вложиться более 40 тысяч человек.

Предвестники обмана

Кроме того, сервисы не смогли установить связь цифровых монет с Netflix и авторами сериала. Предупреждения о возможной мошеннической схеме стали появляться в Сети заранее. Их количество нарастало, и скоро подобные сообщения стали массовыми. Именно тогда мошенники решили, что самое время действовать — и вывели деньги, обрушив стоимость Squid до 0,003 доллара.

С самого появления этой криптовалюты возникали некоторые вопросы. Например, о том, почему ее невозможно продать на биржах. СМИ писали, что для продажи Squid нужно выполнить некие условия, но конкретных сведений об этом не поступало.

Не в первый раз

Подобные схемы накачки и сброса криптовалют используются мошенниками регулярно. Покупатели рассчитывают на то, что на волне популярности новой цифровой валюты они успеют хорошо заработать. И многим действительно это удается, к тому же, есть достаточно стабильные валюты — например, биткоин.

Squid, как и некоторые другие валюты, продавался на децентрализованных криптобиржах. Это давало возможность покупать токены прямо у авторов и избегать любы проверок. Такая же история в начале текущего года произошла с криптовалютой Mando. Она была создана по мотивам сериала «Мандалорец» — и в марте после недолгой волны успеха вдруг резко обесценилась.