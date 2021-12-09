Криминальный мир и спорт оказались связаны в Петербурге. За что преследуют экс-главу Федерации вольной борьбы

Октябрьский районный суд арестовал бывшего главу Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимира Кулибабу. Его проверяют на причастность к убийству криминального авторитета по кличке Кувалда, которое было совершено почти 30 лет назад. Это не первое дело об убийстве, по которому проходит экс-глава Федерации вольной борьбы.

Кулибаба арестован по делу об убийстве

Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга будет находиться под арестом до 6 февраля по делу об убийстве, которое совершили в 1993 году. Речь идет об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Задержали Кулибабу еще 7 декабря.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кулибабы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 17 и п. „з“ ст. 102 УК РФ», — говорится в сообщении.

Убийство 30-летней давности

Убийство, по делу о котором арестовали Кулибабу, было совершено 16 августа 1993 года. Во дворе дома № 16 по улице Фрунзе в Санкт-Петербурге застрелили криминального авторитета Игоря Савина по кличке Кувалда и сержанта милиции, который был вместе с ним.

По версии следствия, именно Кулибаба попросил знакомых ему Карпинского и Аристова расстрелять двух своих обидчиков и сам предоставил им два автомата АК-74У. Более того, экс-глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга якобы дал им в помощники знакомого по кличке Мотыль. Последний должен был доставить киллеров на место преступления.

Следователи считают, что Владимир Кулибаба планировал доказать свою преданность другому криминальному авторитету — Константину Яковлеву, более известному по кличке Костя Могила. Дело в том, что в 1993 году, незадолго до собственной гибели, Игорь Савин организовал нападение на офис Константина Яковлева. Однако тогда Могиле удалось спастись. Погиб он через 10 лет в Москве.

Кулибабу сдал подельник?

По информации «Коммерсанта», основанием для предположений о причастности Владимира Кулибабы к убийству могли стать показания киллера Александра Дружинина. Его осудили на 20 лет заключения за несколько убийств, в том числе генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. По этому делу проходил и Кулибаба.

Чечеля застрелили 24 апреля 2008 года. Это произошло около дома № 24 на Фурштадской улице, где он жил с невестой — дочерью бывшего президента Олимпийского комитета России и экс-сенатора Леонида Тягачева. Кулибаба тогда был его помощником в ОКР.

Сразу после убийства правоохранители задержали Дружинина. Киллер заявил, что бизнесмена ему якобы заказал депутат Госдумы Денис Волчек. Правда, позже эта версия не подтвердилась. Дружинина признали виновным в этом и других преступлениях и приговорили к 20 годам тюрьмы. Только после этого киллер изменил свои показания. Он заявил, что убийство Чечеля заказал не депутат Волчек, а Кулибаба. Расследование закончили 10 лет назад. После этого дело попало в суд.

Кулибаба свою вину не признал. Защита же выстроила события так, будто обвиняемого оговаривают. Якобы своими показаниями Дружинин выплачивает некий долг за условия содержания в тюрьме. Тогда экс-главу Федерации вольной борьбы в Санкт-Петербурге оправдали, как и другого обвиняемого по этому делу — таксиста Николая Борисова.

Не признал бывший глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга свою вину и по нынешнему делу. Он просил о домашнем аресте, залоге в 1,5 миллиона рублей или запрете определенных действий.