Канадская семья сняла видео, на котором… ничего не происходит. Слышны лишь пронзительные звуки неизвестного происхождения, которые в очередной раз связали со снежным человеком. В лесу якобы орет йети, бигфут или сасквоч — выберите истину, которая вам ближе.

Семья пошла на охоту в лес возле города Су-Лукаут на северо-западе Онтарио. Отойдя на 50 километров от города, супружеская пара и их внук услышали странный крик, который длился порядка пяти минут. Семья решила записать звук на видео, которое появилось в Сети еще 3 октября. За месяц оно стало вирусным.

«Мы спустились по тропе в поисках дичи. По пути обратно он (крик — прим. ред.) начался. Когда мы услышали первый крик, я подумал, что это лось, но я поменял мнение, когда услышал его вновь», — сказал охотник Гино Микис, который снял видео.

Странный звук на видео начинается с 18-й секунды.

Услышав звук, семья остановилась, чтобы записать его. Внук Микиса начал кричать в ответ — то ли надеясь на ответную реакцию, то ли пытаясь напугать загадочное вопящее существо. После этого звук лишь участился и стал громче — тогда семья решила как можно скорее дойти до автомобиля, на котором приехала в лес.

«Я слышал многих диких животных, но это не было похоже ни на что. Я вырос, охотясь со своим дедом на протяжении 12 лет», — сказал Микис.

Когда видео посмотрели другие люди, то тут же заявили — это бигфут. То самое существо, которое похоже на человекообразную обезьяну. Его никто никогда не видел, но зато хайпа вокруг этой «дичи» масса.

В Министерстве природных ресурсов Онтарио усомнились, что это снежный человек. Биологи ведомства полагают, что это крупное млекопитающее, например, волк. Но узнать наверняка невозможно, так как звук издает что-то, находящееся очень далеко от автора видео.

Но криптозоологам (людям, занимающимся поиском различных существ, описываемых в мифах) не хочется верить ученым, которые говорят гадости о бигфуте. Для них любой намек на существование их мохнатого героя — радость. А видео, на котором слышен неопознанный крик, — вообще сказка.

Доктор Дэвид Флойд — специалист по мифологии монстров и профессор университета Чарльстон Саутерн в Южной Каролине — объяснил, что даже в XXI веке люди антропоморфизируют свои страхи. И их природа примитивна и опасна.