Умер «крестный отец» сноубординга. Именно Джейк Бертон придумал современные доски

Легенда сноубординга и основатель бренда Burton Snowboards Джейк Бертон Карпентер скончался в США. Причина смерти — рак. Спортсмену было 65 лет. По всему миру фанаты зимнего экстремального спорта горюют о потере. «360» выяснил, кем для них был Джейк Бертон.

Впервые онкологию у Бертона диагностировали восемь лет назад. Несколько месяцев лечения привели к ремиссии. Но не так давно болезнь вернулась. И мир потерял «душу сноуборда». Так Карпентера назвал исполнительный директор Burton Джон Лейси. Именно он разослал сотрудникам компании письмо о гибели спортсмена.

«Перед тем, как мы сообщим информацию о церемонии прощания, я хочу, чтобы вы все занялись тем, чем бы сам Бертон хотел заняться завтра, и это катание на сноуборде. В „Стоуи“ как раз начинается сезон, так что подумайте на счет того, чтобы пойти и заложить пару дуг в честь Джейка», — заключил Лейси.

Бертон уволился с работы в 1977 году, после чего основал собственную компанию. Он увидел потенциал в использовании доски для серфинга на снегу. В первый год начинающий предприниматель продал всего 300 новинок. На горнолыжных курортах доски Карпентера называли слишком опасными, им не позволяли делить склоны с лыжниками. Но со временем сноуборды стали очень популярными, а в 1998 году этот вид спорта вошел в программу зимней Олимпиады. Компания Burton в 2013 году занимала 40–45% сноуборд-бизнеса.

Именно Бертон сделал сноуборд таким, какой он сегодня. Об этом «360» рассказал призер международных соревнований по фрирайду, член международного коллектива Jeremy Jones Snowboards Александр Ильин.

«Карпентер сделал этот спорт классным, ярким, доступным. Все, что было до него, было жалким подобием, можно даже сказать, снежным серфингом. Как таковой сноубординг появился, как раз благодаря Бертону».

Вся моя жизнь благодаря Бертону. Сноубординг — это моя работа, моя страсть, единственное наверное, что я умею делать хорошо, что я люблю. А без Бертона не было бы меня как спортсмена Александр Ильин фрирайдер.

При этом спортсмен отметил, что нельзя сравнить уход Джейка с потерей близкого человека. Он все равно был кем-то далеким. Александр назвал смерть Карпентера «потерей эпохи»: «Грустно осознавать, что ушла целая эпоха. Хорошо, что есть сейчас много последователей, но больше такого человека не будет. Это история, которую вершил Бертон, сделав подарок для экстремалов».

По словам Ильина, вся его лента Instagram пестрит сообщениями о гибели родоначальника сноуборда. Спортсмены и целые компании называют его «настоящим пионером» и «крестным отцом» сноуборда и выражают благодарность легенде фанатов зимнего экстрима.

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года, серебряный призер чемпионата США, победитель этапов Кубка мира Вик Айван Уайлд рассказал «360», что с большим уважением относится к трудам Бертона. По словам сноубордиста, Джейк очень многое сделал для спорта и, конечно, его уход — большая потеря. Уайлд сам начинал свою карьеру с продукции Burton.