В Татарстане спилили православный крест на могиле мужчины на кладбище. Родственники обращались к местной администрации, однако не добились справедливости — чиновники лишь убеждали их не восстанавливать христианский символ. Религиоведы раскритиковали реакцию местных властей и отметили, что район захоронения имеет плохую репутацию.

Жители Татарстана столкнулись с негласным запретом на установку православных крестов на кладбищах — их стали спиливать. Такая ситуация произошла с могилой 46-летнего жителя Набережных Челнов Виктора Смирнова, умершего в конце сентября от ковида. Еще при жизни он сказал своей жене, что хочет быть погребенным в Актаныше. В поселке оказалось два кладбища: одно было только для мусульман, а на втором были в том числе и православные могилы. Родственники умершего решили захоронить его тело на последнем.

По словам родственницы усопшего Ирины, перед похоронами удалось договориться со смотрителем кладбища, чтобы тот выделил место. Но после похорон смотритель порекомендовал не ставить православный крест на могиле, поскольку радикально настроенные мусульмане могут его спилить.

«Нас этот факт удивил, но мы поставили крест, потому что Виктор был православным, и родственники приехали у него из Ставрополя православные. Мы не имели морального права, согласно федеральному закону, оставлять человека без сохранения ритуалов.<...> Мы чтили память как положено», — рассказала родственница.

При этом место для захоронения выделили около проезжей части, и жители села могли видеть могильный крест, поскольку зоны «моральной защиты», которая отделяет дорогу от кладбища, не было.

В итоге неизвестные избавились от креста, но, по словам родственницы, это не было похоже на вандализм — крест аккуратно спилили над фотографией. Родные умершего попытались выяснить в соцсетях, кто стоит за уничтожением памятного символа, но пользователи не встали на их сторону.

«Посыпались обвинения в том, что мы нарушили традиции, оскорбили чувства верующих мусульман, залезли в чужой монастырь. Нам стало обидно, мы же тоже жертвами оказались», — добавила Ирина.

Обращение к властям

После этого семья обратилась в районную администрацию и полицию. Чиновники отметили, что кладбище общественное, но православный крест на могилу лучше не возвращать. Они объяснили, что Актаныш — это татарский район, где преимущественно живут татары, поэтому там пытаются сохранить «национальную чистоту» и язык.

Администрация Актанышского района подтвердила, что родственникам Виктора Смирнова советовали не ставить крест на могиле. Чиновники рассказали, что достигли договоренность об установки надгробного камня с «православной символикой», написал Znak.ru.

Для урегулирования конфликта родственники предложили, чтобы были зоны захоронения православных и мусульман отдельно друг от друга, а само кладбище оборудовали видеонаблюдением. Однако чиновники к инициативам не прислушались.

Вторая встреча с администрацией района тоже не принесла плодов. Зато родственники узнали о существовании документа, согласно которому оба кладбища в Актаныше были общественными. Родня решила добиваться справедливости с помощью освещения в СМИ и соцсетях.

Споры из-за захоронений

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак напомнил «360», что в России существуют как отдельные кладбища для каждых конфессий, так и смешанные. Яркий пример — Новодевичье кладбище, где можно встретить захоронения с разными религиозными символами. Однако в регионах, где сильны традиции, памятные знаки других религий могут возмутить местное население.

Это вопрос довольно болезненный и необходим такт, чтобы к нему подходить. Как такового закона, который четко отделяет захоронения людей разных вероисповеданий, нет. Но обычно хоронят на кладбище своей религиозной принадлежности Юрий Табак.

По словам заместителя председателя Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции России Романа Силантьева, район, в котором решили похоронить Виктора Смирнова, имеет плохую репутацию.

«Проблема не в том, что спилили крест, а в реакции местной администрации, которая заявила, что крестов ей не надо», — заключил эксперт.

Для родственников усопшего остается только добиваться уголовного дела в отношении всех причастных к запрету на установку могильного креста.