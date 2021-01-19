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    19 января 2021, 18:36

    От передвижной бани до высочайшего в мире самовара. Как прошло Крещение в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Окунуться в подмосковные купели на Крещение пришли свыше 175 тысяч человек. Площадки украсили ледяными скульптурами и подсветкой, а рядом с ними развернули полевые кухни. Рассказываем, как встретили праздник в разных городских округах.
    От передвижной бани до высочайшего в мире самовара. Как прошло Крещение в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Самый высокий самовар в Балашихе

    Не менее трех тысяч человек присоединились к традиционным купаниям в Балашихе. Во всех храмах состоялись праздничные богослужения.

    Для всех желающих окунуться в купели здесь подготовили три площадки. Одну обустроили на правом берегу реки Пехорки, а две другие — вблизи храма Святителя Николая Чудотворца и на Дивном озере.

    От передвижной бани до высочайшего в мире самовара. Как прошло Крещение в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

    Для жителей и гостей округа работали полевые кухни. На берегу реки Пехорки, например, их согревал самый большой в мире самовар высотой около 2,5 метра. Его привезли сюда прямиком из Тулы, и за одну топку он выдавал по 1,2 тысячи порций чая.

    Вблизи купелей установили отапливаемые палатки, где можно было переодеться и согреться.

    Передвижная баня в Солнечногорске

    А окунуться в иордани Солнечногорского округа пришли около шести тысяч человек. В этом году муниципалитет стал первым в Подмосковье по количеству мест для омовения.

    Здесь обустроили 15 площадок. Традиционно в купель окунулся и глава городского округа Владимир Слепцов. А всех жителей и гостей Солнечногорска угощали горячим чаем, сушками, кашей.

    От передвижной бани до высочайшего в мире самовара. Как прошло Крещение в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

    Основной площадкой стала набережная озера Сенеж, а главной новинкой этого года — передвижная баня. В ней можно было согреться после купаний.

    Впервые вблизи Сенежа создали и ледяную скульптуру высотой 3,5 метра. Над композицией трудились 30 мастеров.

    Семь купелей в Домодедове

    В Домодедове участниками купаний в крещенскую ночь стали около двух тысяч жителей. Для них подготовили семь купелей, обустроенных по всем правилам безопасности.

    Рядом с каждой купелью дежурили врачи, полиция и спасатели.

    Теплые пледы в Серпухове

    В Серпухове иордани расположились в семи точках. На местах установили палатки, в которых всем можно было переодеться и согреться, а еще укрыться теплыми пледами.

    Жителей и гостей городского округа угощали кашей и горячим чаем. Мороз не помешал окунуться в купели тысячам моржей.

    А чтобы жителям было проще и быстрее добраться до мест купаний, в Серпухове запустили дополнительные автобусы.

    Четыре тысячи участников в Ленинском округе

    Несмотря на крещенские морозы, в Ленинском округе участие в купаниях приняли около четырех тысяч человек.

    Из них 2,5 тысячи жителей совершили омовение в специально оборудованных купелях и иорданях.

    За порядком и безопасностью следили свыше 130 сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и врачи. Всех желающих угощали горячим чаем и провожали в пункты обогрева.

    Всех жителей Подмосковья с Крещением поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал, чтобы в каждой семье жили мир, добро, здоровье, а в дома пришли обновление и очищение.