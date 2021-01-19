От передвижной бани до высочайшего в мире самовара. Как прошло Крещение в Подмосковье
Самый высокий самовар в Балашихе
Не менее трех тысяч человек присоединились к традиционным купаниям в Балашихе. Во всех храмах состоялись праздничные богослужения.
Для всех желающих окунуться в купели здесь подготовили три площадки. Одну обустроили на правом берегу реки Пехорки, а две другие — вблизи храма Святителя Николая Чудотворца и на Дивном озере.
Для жителей и гостей округа работали полевые кухни. На берегу реки Пехорки, например, их согревал самый большой в мире самовар высотой около 2,5 метра. Его привезли сюда прямиком из Тулы, и за одну топку он выдавал по 1,2 тысячи порций чая.
Вблизи купелей установили отапливаемые палатки, где можно было переодеться и согреться.
Передвижная баня в Солнечногорске
А окунуться в иордани Солнечногорского округа пришли около шести тысяч человек. В этом году муниципалитет стал первым в Подмосковье по количеству мест для омовения.
Здесь обустроили 15 площадок. Традиционно в купель окунулся и глава городского округа Владимир Слепцов. А всех жителей и гостей Солнечногорска угощали горячим чаем, сушками, кашей.
Основной площадкой стала набережная озера Сенеж, а главной новинкой этого года — передвижная баня. В ней можно было согреться после купаний.
Впервые вблизи Сенежа создали и ледяную скульптуру высотой 3,5 метра. Над композицией трудились 30 мастеров.
Семь купелей в Домодедове
В Домодедове участниками купаний в крещенскую ночь стали около двух тысяч жителей. Для них подготовили семь купелей, обустроенных по всем правилам безопасности.
Рядом с каждой купелью дежурили врачи, полиция и спасатели.
Теплые пледы в Серпухове
В Серпухове иордани расположились в семи точках. На местах установили палатки, в которых всем можно было переодеться и согреться, а еще укрыться теплыми пледами.
Жителей и гостей городского округа угощали кашей и горячим чаем. Мороз не помешал окунуться в купели тысячам моржей.
А чтобы жителям было проще и быстрее добраться до мест купаний, в Серпухове запустили дополнительные автобусы.
Четыре тысячи участников в Ленинском округе
Несмотря на крещенские морозы, в Ленинском округе участие в купаниях приняли около четырех тысяч человек.
Из них 2,5 тысячи жителей совершили омовение в специально оборудованных купелях и иорданях.
За порядком и безопасностью следили свыше 130 сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и врачи. Всех желающих угощали горячим чаем и провожали в пункты обогрева.
Всех жителей Подмосковья с Крещением поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал, чтобы в каждой семье жили мир, добро, здоровье, а в дома пришли обновление и очищение.