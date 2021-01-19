От передвижной бани до высочайшего в мире самовара. Как прошло Крещение в Подмосковье

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Самый высокий самовар в Балашихе

Не менее трех тысяч человек присоединились к традиционным купаниям в Балашихе. Во всех храмах состоялись праздничные богослужения.

Для всех желающих окунуться в купели здесь подготовили три площадки. Одну обустроили на правом берегу реки Пехорки, а две другие — вблизи храма Святителя Николая Чудотворца и на Дивном озере.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Для жителей и гостей округа работали полевые кухни. На берегу реки Пехорки, например, их согревал самый большой в мире самовар высотой около 2,5 метра. Его привезли сюда прямиком из Тулы, и за одну топку он выдавал по 1,2 тысячи порций чая.

Вблизи купелей установили отапливаемые палатки, где можно было переодеться и согреться.

Передвижная баня в Солнечногорске

А окунуться в иордани Солнечногорского округа пришли около шести тысяч человек. В этом году муниципалитет стал первым в Подмосковье по количеству мест для омовения.

Здесь обустроили 15 площадок. Традиционно в купель окунулся и глава городского округа Владимир Слепцов. А всех жителей и гостей Солнечногорска угощали горячим чаем, сушками, кашей.

Источник фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Основной площадкой стала набережная озера Сенеж, а главной новинкой этого года — передвижная баня. В ней можно было согреться после купаний.

Впервые вблизи Сенежа создали и ледяную скульптуру высотой 3,5 метра. Над композицией трудились 30 мастеров.

Семь купелей в Домодедове

В Домодедове участниками купаний в крещенскую ночь стали около двух тысяч жителей. Для них подготовили семь купелей, обустроенных по всем правилам безопасности.

Рядом с каждой купелью дежурили врачи, полиция и спасатели.

Теплые пледы в Серпухове

В Серпухове иордани расположились в семи точках. На местах установили палатки, в которых всем можно было переодеться и согреться, а еще укрыться теплыми пледами.

Жителей и гостей городского округа угощали кашей и горячим чаем. Мороз не помешал окунуться в купели тысячам моржей.

А чтобы жителям было проще и быстрее добраться до мест купаний, в Серпухове запустили дополнительные автобусы.

Четыре тысячи участников в Ленинском округе

Несмотря на крещенские морозы, в Ленинском округе участие в купаниях приняли около четырех тысяч человек.

Из них 2,5 тысячи жителей совершили омовение в специально оборудованных купелях и иорданях.

За порядком и безопасностью следили свыше 130 сотрудников МЧС, полиции, Росгвардии и врачи. Всех желающих угощали горячим чаем и провожали в пункты обогрева.

Всех жителей Подмосковья с Крещением поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он пожелал, чтобы в каждой семье жили мир, добро, здоровье, а в дома пришли обновление и очищение.