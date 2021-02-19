Многие знаменитости России ведут родословную от крепостных. Среди них актеры, военные и президент

160 лет назад император Александр II отменил в России крепостное право. Сегодня отличить, «кто есть кто», практически невозможно, многие все равно стремятся приукрасить свою родословную отношением к дворянству, хотя сословий давно не существует. А некоторые знаменитые люди сами рассказывают о том, что их предки были в дворянской кабале.

Отмена крепостного права — одна из важнейших вех российской истории, 19 февраля 1861 года император Александр II подписал манифест о даровании крепостным прав «свободных сельских обывателей» и положение об освобождении крестьян от крепостной зависимости. На основании этого люди получили право самостоятельно распоряжаться своим имуществом и, главное, личную свободу. За эту реформу Александра II назвали Освободителем.

В середине 2010-х в России стало модно искать своих знаменитых предков, многие люди стали обращаться за составлением собственного генеалогического древа, настойчиво выискивали в своей родословной громкие фамилии. Для некоторых людей эта тема актуальна до сих пор, например, летом 2020-го о своей голубой крови рассказала Ольга Бузова.

Делиться же тем, что предки были крепостными крестьянами, служившими господам, решаются немногие. Но зато те, кто не боится признаться, вызывают уважение. Не только потому, что не кичатся чужими заслугами, но и потому, что смогли добиться всего сами — а «из крепостных» выходило немало талантов.

Знаменитые потомки крепостных

Актер Олег Табаков

Одним из знаменитых выходцев из крепостных был режиссер театра и кино, заслуженный артист СССР Олег Табаков. В интервью журналу «Театрал» он рассказывал, что его прадед Иван Утин был бедным мордовским крепостным, а звучную фамилию Табаков он получил от зажиточного крестьянина, который приютил его еще в детстве.

Прошлого своего прадеда и других предков Табаков не стеснялся, оно ничем ему не мешало. Сын двух врачей, он смог сам поступить в театральное училище и пройти длинный путь до признания его как одного из самых известных советских и российских актеров, основателя собственного театра.

Военный Александр Мельников

Военный Александр Мельников, посвятивший свою жизнь службе на Байконуре, знакомый с десятками советских и российских космонавтов, тоже крепостного прошлого не смущается. Об этом он сам рассказывал изданию «Башинформ».

Во время составления генеалогического древа своей семьи Мельников нашел своего предка — крепостного, принадлежавшего Воскресенскому горному заводу в Оренбургской губернии. При этом Мельников смог стать заместителем начальника Байконура — главного космодрома СССР.

Режиссер Юрий Любимов

Российский и советский актер, педагог, театральный режиссер и бывший директор Театра на Таганке Юрий Любимов рассказывал о том, что его дед по отцовской линии был из крепостных крестьян. После получения свободы Захар Любимов завел свое хозяйство с маслодельным заводиком.

После революции его сочли кулаком за крепкое состояние, так что он едва не поплатился за свое трудолюбие жизнью: 86-летний дед Юрия Любимова хотел выгнать бандитов, но его выбросили в снег, у него случился инсульт. Причем Любимов рассказывал, что дед оказал на него большое влияние — именно его строгость и справедливость заложили многое в характере будущего актера и режиссера.

В 2010 году, объявив о своем уходе из Театра на Таганке, Любимов говорил «Новым Известиям» о том, что сегодняшние люди ведут себя как крепостные, не хотят работать. Его же дед, хоть и жил в крепостнической кабале, всю жизнь работал и знал, что за любой труд надо платить.

Президент Владимир Путин

О предках-крепостных рассказывал и действующий президент России Владимир Путин во время медиафорума региональных СМИ в Калининграде в 2018 году. На вопрос, в какой исторической эпохе он хотел бы жить, Путин сказал, что его устраивает современность.

«В прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами. А я президент«, — процитировала Путина «Газета.ru».

Еще раньше, в 2011 году, генеалог и один из соавторов «Восходящей родословной В. В. Путина» Владимир Могильников объяснял, что фамилию Путины получили только в конце XIX века, а до этого носили прозвища, так как были крепостными в Тверской губернии. Он же отмечал, что в России были дворяне с такой фамилией, но к ним президент отношения не имеет.