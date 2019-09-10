Охрана «Подружки» открыла охоту на покупательницу-подростка. Как защитить свои права?

Сотрудники магазина «Подружка» задержали несовершеннолетнюю покупательницу. Служба безопасности обвинила ее в краже туши на сумму 349 рублей. Позднее выяснилось, что это ошибка. История на этом на закончилась: фото покупательницы передали в другие магазины. Где теперь ее «преследуют» продавцы.

История первая: без вины виноватая

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8 августа, накануне своего дня рождения, 17-летняя Алина Михайлова (имя и фамилия изменены по просьбе героини — прим. ред.) отправилась в магазин «Подружка» в ТЦ «Метрополис». В этот день по ее карте действовала 10-процентная скидка. Набрав косметики, девушка оплатила товары и направилась было к выходу. В этот момент ее за руку схватила продавец-консультант, сообщив, что с ней хочет побеседовать служба безопасности.

«После мужчина по телефону начал грубым тоном обвинять меня в том, что когда-то в мае я не оплатила 349 рублей. Я в недоумении переспрашиваю: „Какие 349 рублей, если я в мае не посещала ваш магазин?“. Он повышенным голосом начал мне говорить: „Оплатите 349 рублей, или же сейчас на вас будет вызван наряд полиции“», — рассказала Алина «360».

Девушка испугалась — паспорт она с собой не взяла. Но все же попросила предоставить доказательства кражи. Но голос в трубке продолжал угрожать полицией, заявил, что в мае она украла четыре туши для ресниц, а в этот раз — еще одну. У девушки началась истерика. По ее словам, она была готова заплатить, лишь бы ее оставили в покое. Но с оплатой возникла проблема: банковская карта была не Алинина, перевести с нее деньги она не могла.

Ее отвели в подсобное посещение, усадили. Сотрудница магазина показала ей фотографию, на которой Алина входит в магазин. Показать более «весомую улику» она не смогла. Дальше были переговоры со службой безопасности, во время которых и выяснилось, что девушка несовершеннолетняя. Теперь уже испугался продавец. Алину быстро отпустили, но представитель СБ предупредил — «лицо зафиксировано, просто знай это». Дома девушка рассказала обо всем матери, та обратилась к администрации. Проверка подтвердила, что Алина ничего не брала.

«Нам перезвонил главный человек из службы безопасности и сказал, что это была ошибка, извинялся раз пять и просил никуда больше не жаловаться», — сказала она.

История вторая: подружка в «Подружке»

21 августа девушка пришла в ТЦ «Щука», чтобы купить в «Подружке» помаду. Первые минуты персонал был вежлив и улыбчив. Но после звонка за Алиной начали пристально следить консультанты, мешая подойти к косметике. Помаду купить удалось, но девушка решила проверить догадку. 3 сентября она в сопровождении подруги снова отправилась в ТЦ «Щука».

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«И как только мы заходим, я вижу то же самое, что описывала выше, даже подруге заранее рассказала, что будет. Когда мы все это увидели, вместе начали смеяться. После оплаты на выходе ее задержали. Опять был звонок из службы безопасности, спросили: „Была ли она когда-то в этом магазине?“» — сказала Алина.

Подруга ответила отрицательно и поинтересовалась, почему ее задержали. Представитель СБ «начал в грубой форме спорить и выяснять что да как». Обе девушки направили жалобы на электронную почту «Подружки», но реакции не последовало. Теперь барышни планируют прийти в магазин с камерой. И если «шоу» снова повторится, запечатлеть его на видео и подготовить иск в суд.

«Это же неправильно, так могут любого несовершеннолетнего или взрослого человека взять и просто обвинить в том, чего он не совершал. И заодно довести до истерики, как меня», — считает Алина.

В пресс-службе сети магазинов «Подружка» на запрос «360» не ответили.

Не путать охрану с полицией

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Экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов рассказал «360», что ни у одного сотрудника службы безопасности или частной охраны магазина нет права останавливать, задерживать досматривать покупателей. Это могут делать только полицейские или сотрудники спецслужб. Также работники СБ или продавцы не могут отводить в подсобные помещения, применяя физическую силу или запугивания.

«Меня возмущает, когда заходишь в магазин, а потом тебя просят показать сумку. Если вы сами покажете — это одно. Но если вы не покажете, то они не имеют права вас даже удерживать! В противном случае они подменяли бы собой сотрудников полиции или спецструктур», — возмутился Харламов.

Максимум, что может сделать служба безопасности или охрана, — собрать имеющиеся у них доказательства вины покупателя и вызвать на место предполагаемого совершения преступления полицейских и написать заявление. И вот уже тогда полицейские могут пригласить на беседу несовершеннолетнюю девушку в присутствии ее родителей.

Дорога в прокуратуру

Таких случаев, по его словам, очень много. И происходят они не только с несовершеннолетними, но и взрослыми гражданами. Из-за незнания прав многие покупатели думают: «Раз меня тормознул сотрудник безопасности с бейджиком, все».

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«Я — адвокат, бывший начальник криминальной милиции, вроде как в чем-то разбираюсь. Но когда моя дочь, ей 17-й год, заходит в косметику, чтобы что-то выбрать, [бывает] какой-то сотрудник ходит за ними, смотрит, мало ли, может, своруют что-то. Даже останавливает, просит предъявить содержимое сумки. И моя дочь, зная права, предъявляет им содержимое сумки», — рассказал адвокат.

Поэтому на месте Алины, Харламов бы написал заявление в прокуратуру с требованием проверить законность действий службы безопасности «Подружки» на предмет соблюдения закона «Об охранной деятельности», статей Конституции РФ о неприкосновенности и свободе перемещения, а также других правовых актов.

«Как практикующий адвокат, могу говорить, что законных оснований для удержания 17-летней девушки в подсобке нет. Они максимум, что должны были сделать в этой ситуации, — пригласить сотрудников полиции. И никто не имеет права взять за руку и держать, если только не совершалось реальное преступление. Например, угроза жизни кому-то», — заключил Харламов.

Кроме того, по российскому законодательству нельзя передавать фотографию человека куда-либо без его согласия. Если это было сделано для сбора информации об Алине, то в России действует закон «О защите персональных данных».