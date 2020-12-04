В Подмосковье прошла губернаторская премия «Мы рядом». В этом году лауреатами стали 180 человек — каждый из них не остался равнодушным к проблемам других. Они боролись с коронавирусом, спасали жизни, помогали людям с ОВЗ и не оставляли окружающих в беде. Рассказали истории шести победителей.

В 2020 году премия впервые прошла в дистанционном формате из-за ситуации с коронавирусом. Мероприятие решили посвятить людям, которые боролись с пандемией, бескорыстно приходили на помощь нуждающимся, а также оказались самыми неравнодушными к проблемам других.

Проекты участников оценивали по социальной значимости, достигнутым результатам за 2020 год и затраченным ресурсам. За победу можно было побороться в четырех номинациях: «Медицина и здравоохранение», «Волонтерство и благотворительность», «Культура и образование», а также «Промышленность и социально ориентированный бизнес».

Из 9210 участников, которые подали заявки, с помощью голосования выбрали тысячу претендентов. Их оценили члены жюри, которые назвали имена 180 победителей — каждый из них получил по миллиону рублей. Вот истории некоторых из них.

Доброволец в красной зоне — ради мамы

Амрах Магеррамов родился в Орехово-Зуево. Он окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, затем поступил в ординатуру и занимался в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В мае 2020 года он узнал, что его мама заболела COVID-19 и попала в реанимацию Орехово-Зуевской инфекционной больницы.

Магеррамов сразу приехал в родной город и узнал, что местные врачи нуждаются в помощи: из-за пандемии нагрузка на них возросла в разы. Амрах без колебаний предложил свою помощь, и уже на следующий день вышел на работу в красную зону. Когда его мама поправилась, врач не ушел из клиники, а продолжил помогать ковидным пациентам.

60 дней жила в больнице и лечила пациентов

В апреле этого года, когда пандемия только началась, Елена Тихонова занимала пост заместителя главного врача Ногинской ЦРБ. Она решила возглавить работу инфекционного стационара, который перепрофилировали для ковидных пациентов. Тихонова собрала команду из 170 человек, вместе с которыми за две недели подготовила стационар к приему больных со всего Подмосковья.

Только за первый день туда поступили 150 пациентов. В течение 60 дней Тихонова не покидала стен стационара и не видела семью — вместе с другими медиками она была в красной зоне и лечила пациентов. В первые две недели врач лично контролировала, как сотрудники отделения соблюдают меры безопасности. В результате за два месяца никто из персонала не заразился коронавирусом, зато 805 пациентов выписали после выздоровления.

Изобрел программу мгновенного считывания шрифт Брайля

Одним из лауреатов номинации «Волонтерство и благотворительность» стал Илья Оводов из Солнечногорска. Вместе с супругой он воспитывает восемь детей, пять из который приемные. 13-летнюю Ангелину семья взяла из интерната для слабовидящих — девочка ничего не видит с рождения.

Чтобы облегчить родителям и учителям детей с проблемами со зрением Оводов разработал специальную программу, которая мгновенного считывания шрифт Брайля с помощью камеры телефона. Сейчас программой пользуются более 100 семей, которые воспитывают слепых или слабовидящих детей.

Помощь нуждающимся в пандемию

Олег Балаев из Можайска — руководитель Волонтерского центра Московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы», которую создал в 2017 году. В период пандемии он организовал в округе отряд волонтеров — они доставляли ветеранам, пенсионерам и многодетным семьям продовольственные наборы губернатора Подмосковья. Кроме того, добровольцы адресно помогали одиноким пенсионерам и людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Волонтеры работали и на улицах округа: они рассказывали жителям о важности масок, перчаток и антисептиков в период пандемии, а также бесплатно их раздавали. Кроме того, «Всероссийское общество охраны природы» передавало средства защиты медицинским учреждениям и волонтерам Можайского, Рузского, Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов.

Проект «Антивирус» — помощь бизнесу в пандемию

Евгения Михайлова из подмосковного Щелково — юрист и общественный деятель. Когда началась пандемия, она создала информационно-просветительский проект «Антивирус», который оказывал юридическую помощь малому и среднему бизнесу, а также семьям с детьми.

«Антивирус» помогал им адаптироваться к новой реальности, которую принесла с собой пандемия. Проект оказывал людям адресную поддержку, разъяснял сотрудникам их права и подробно рассказывал о новых мерах, которые вводило государство.

«Алгоритм» отвечал на вопросы «здесь и сейчас» — чаще всего людей интересовали гражданско-правовые и трудовые отношения, меры социальной защиты, льготы, налоги, банковские продукты, проверки и штрафы, а также соблюдение требований Роспотребнадзора.

Работа для людей с ОВЗ

Евгения Пилюгина из Красногорска в 2019 году открыла социальную мастерскую «Травушка Муравушка». В ней работают люди с ограниченными возможностями, которые создают и продают популярные изделия декора — кашпо, флорариумы, картины из натуральных материалов.

Кроме того, в мастерской проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих инвалидов Московской области. Такие занятия не только дают им новые навыки, но и оказывают большой терапевтический эффект.

Во время пандемии мастерская стала заниматься пошивом защитной одежды — масок, комбинезонов и халатов. Часть изделий с каждой партии бесплатно направляли медицинскому персоналу, волонтерам и всем, кто нуждается в средствах защиты.