Малый бизнес Московской области получил 213 миллионов беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам. С тех пор, как начала действовать льготная ставка, кредиты под нее получила 91 компания. Они рассказали, как решили оформить заявку и как планируют распорядиться деньгами.

В Московской области действуют совместные с банками антикризисные меры поддержки предпринимателей на время пандемии коронавируса. Главный наболевший вопрос для многих — выплата зарплат сотрудникам. И компании могут получить кредиты на эти выплаты под 0% годовых.

Губернатор Подмосковья еще на встрече с предпринимателями 10 апреля призвал бизнес сразу же сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются. В регионе работает номер горячей линии 0150, а еще Министерство экономики и финансов области внедрило форму обратной связи. Так предприниматели могут рассказать о проблемах с получением льготного кредита или, наоборот, поделиться успешным опытом.

Надежды на будущее туризма

Руководство коломенского туроператора «Поехали» сразу же решило воспользоваться льготным кредитом после того, как их зарплатный банк ВТБ объявил о такой возможности.

«Все было быстро согласовано, и мы получили эту помощь. Нам предложили 1,4 миллиона рублей, мы взяли 450 тысяч рублей, чтобы закрыть зарплату за апрель–май, пока мы на карантине. Через два месяца мы можем обратиться в банк еще раз и добрать необходимую сумму, если понадобится. Авансировать зарплату на полгода вперед мы посчитали не совсем правильным», — рассказала владелица компании Марина Сиделева.

У Сиделевой трудятся 12 сотрудников, двое — в декрете. Всем перевели выплаты за два месяца, чтобы у людей появилась уверенность. Предприниматель отметила, что доходы сотрудников, конечно, сократились, ведь они не получают процентов с продаж, зато они хотя бы обеспечены окладами.

Туроператору 18 лет, и сокращения не планируются. В компании продают туры на путешествия по России, поэтому надеются, что хотя бы внутри страны поездки скоро будут доступны.

Стройки на паузе

Компания «Стройспецтехника» из Ивантеевки получила кредит в Сбербанке.

«У нас попросили элементарный пакет — это документы, которые всегда под рукой. В течение нескольких часов после заполнения заявления в Сбербанке онлайн нам пришло подтверждение, что кредит одобрен. Через пару дней я подписала договор. Все оперативно, никаких вопросов у меня не возникло», — рассказала о своем опыте директор ООО «Стройспецтехника» Анна Грищенкова.

В штате у Грищенковой 27 человек. Они предоставляют технику в аренду для строительства дорог по Москве и Московской области. Но сейчас все стройки остановлены, а штат сокращать не хочется, чтобы не терять специалистов. С помощью льготного кредита «Стройспецтехника» получила около трех миллионов рублей, им этого хватит на зарплаты на 4-5 месяцев.

Сохранение опыта

Стоматологический центр «Н-Дентал» из Наро-Фоминска тоже получил беспроцентный кредит. В отличие от большинства клиник, они продолжают работать, но доходы все равно упали.

«Пациенты приходят, и большинство — без денег. Мы им оказываем помощь, фиксируя, что лечение не было оплачено. Что будет дальше, заплатит ли нам когда-нибудь клиент или нет, мы не имеем представления. Закупка материалов выросла в полтора раза из-за курса рубля, но стоимость услуг мы не повышаем, потому что у людей сейчас и так нет денег», — объяснила главный бухгалтер Наталья Александрова.

Беспроцентный кредит они оформили в ВТБ. Одобрение продлилось два дня, а деньги поступили сразу же после подписания договора.

Коломенскому центру нейрокоррекции «Территория Томатис» тоже дал кредит ВТБ. Поскольку в центре трудятся высококвалифицированные специалисты, для руководства было очень важно не лишиться ни одного из них. Владелица центра Наталья Серебрякова взяла кредит на зарплаты на 12 месяцев.

«Сотрудник банка рассчитал, на какую максимальную сумму я могу рассчитывать с учетом количества сотрудников. Мне прислали список документов. Я заполнила заявку в электронном виде. Решение было принято в течение суток. Я приехала в банк, привезла документы и все подписала. Весь процесс занял три дня», — рассказала Серебрякова.

Центр закрылся 28 марта. В течение трех недель они выстраивали работу онлайн, но получилось далеко не для всех направлений. Например, биоакустическую коррекцию головного мозга можно сделать только с помощью аппарата. И именно подобные направления работы составляли около 80% от доходов бизнеса.

В то же время Серебрякова рассказала, что благодаря занятиям онлайн к ним могут обращаться иногородние пациенты.