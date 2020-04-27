Кредитные «отказники» стали появляться в России. Финансисты объяснили, почему это не выход

Количество кредитных «отказников» выросло в России. Все чаще те, кому банки отказывают в снижении долговой нагрузки, заявляют, что не будут платить по займам. Но это не выход, считают финансовые эксперты. Есть другие варианты, особенно полезные москвичам: например, обратиться в суд и Центробанк. А в самой тяжелой ситуации прибегнуть к процедуре банкротства.

Число заявок на снижение долговой нагрузки из-за потери дохода во время пандемии COVID-19 приблизилось к миллиону. Но банки пошли навстречу только 55% заемщиков, сообщили «Известия» со ссылкой на данные мониторинга Центробанка. За прошлую неделю ЦБ получил более 800 жалоб на отказы. Это не так много, если сравнивать с числом одобрений на реструктуризацию кредитов, и каждое обращение внимательно рассматривается.

Благодаря этому в ряде случаев банкам все же пришлось предоставить каникулы заемщикам. В других ситуациях, если доход не снизился на 30% или сумма кредита превышала пороговый размер, отказы были правомерными.

«И все эти ситуации также рассматриваются, прорабатываются. В таких случаях мы рекомендуем банкам обязательно предложить заемщику собственную программу реструктуризации, чтобы помочь решить именно его проблему с учетом ее специфики», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Гражданам, чей долг не подпадает под критерии госпрограммы и которые не получили персональное предложение банка, рекомендуется сообщать об этом в Центробанк. Регулятор активизирует надзорную функцию и проведет работу с кредитором.

Кредитное диссидентство

Тем временем на различных форумах появляются заемщики, которые открыто заявляют, что не будут платить по кредитам из-за форс-мажора в виде пандемии. Они оказались не в состоянии исполнять обязательства из-за потери работы или отправки в неоплачиваемый отпуск. А подтвердить потерю дохода не могут из-за, например, «серой» зарплаты.

Опрошенные газетой юристы сочли, что при рассмотрении дел «отказников» суды могут пойти некоторым из них навстречу. Шансы на это есть у московских неплательщиков. В указе мэра Сергея Собянина распространение коронавируса названо «чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности». К тому же российские арбитражи официально признали действия властей по борьбе с пандемией форс-мажором.

Однако 100-процентной гарантии для всех категорий должников нет. Тем, у кого в самом деле нет денег на оплату займов, эксперты рекомендуют не заниматься «потребительским экстремизмом» и портить себе кредитную историю, а обратиться в ЦБ или суд для обжалования решения. А в самой тяжелой ситуации начать процедуру банкротства.

Суд и банкротство

Но не стоит рассчитывать, что суд войдет в положение должника и разрешит вообще не платить по кредитам, заявил «360» независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. В лучшем случае банк обяжут предоставить отсрочку по уплате тела кредита и реструктурировать имеющийся долг.

«Банки так себя неустойчиво чувствуют. А вы представьте, если еще будут массовые невозвраты кредитов. Если создать прецедент в отношении физических лиц, то автоматически придется создавать прецедент в отношении юридических лиц. Неплатежи по кредитам, невозвраты кредитов — это сильное ослабление банковской системы. Не думаю, что законодатели и суды поддержат это решение», — рассказал эксперт.

Если банк отказывает, остается только пожаловаться в ЦБ и судиться с ним после окончания карантина, считает юрист и эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Столичным заемщикам имеет смысл ссылаться в заявлениях на указ Собянина. Это серьезно увеличит шансы на успех. Жителям регионов, где подобные решения не принимали, всерьез рассчитывать на положительный исход не стоит. Если жалоба в ЦБ не поможет, останется один вариант: банкротство. Но только в том случае, если долг большой и погасить его точно не получится.

«Нужно понимать, что вы потеряете все, кроме того, что вам положено оставить по закону о банкротстве: единственное жилье. Но квартиру, если она ипотечная, заберет банк. Это не самая приятная процедура, плюс за нее придется заплатить деньги конкурсному управляющему», — заключил Голубовский.