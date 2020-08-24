В Японии заканчиваются комбинации цифр для кредитных карточек. Все из-за возросшей популярности онлайн-покупок

На фоне пандемии люди стали все чаще прибегать к онлайн-покупкам. В Японии это привело к огромному запросу на кредитные карты. Теперь компании, выпускающие их, изо всех сил пытаются придумать оригинальные 16-значные комбинации.

Как пишет The Guardian, в Японии из-за пандемии коронавируса произошел всплеск онлайн-покупок. Это привело к росту использования кредитных карт, и теперь у производителей заканчиваются комбинации цифр для них.

Рост использования кредитных карт также связан с государственной кампанией по поощрению безналичных платежей с использованием балльной системы. Ее ввели в октябре предыдущего года после того, как налог на потребление повысился с 8% до 10%.

Большинство из 280 японских компаний, выпускающих кредитки, представляют карты с 16 цифрами. Это позволяет им сотрудничать с международными фирмами, такими как Visa и Mastercard. Первые шесть цифр обозначают страну, бренд и другую информацию. Остальные десять включают номер счета и тип счета. Компании, выпускающие кредитные карты, предупредили, что увеличение выпуска карт приведет к нехватке комбинаций, начиная с седьмой цифры.

Обычно использование кредитных карт в Японии увеличивается примерно на 2% в год. После того, как людям пришлось сидеть дома из-за вспышки коронавируса, запрос на карты сильно вырос. Ожидается, что использование кредитных карт будет продолжать расти. Япония пытается положить конец зависимости от наличных денег, поскольку многие потребители — особенно пожилые люди — постоянно носят с собой большое количество банкнот.

Премьер-министр Синдзо Абэ хочет к 2025 году удвоить коэффициент безналичных платежей до 40%, а в конечном итоге до 80%. Несмотря на рост электронных платежей, согласно опросу 2019 года, 84% семей используют банкноты и монеты для небольших покупок. Для платежей на сумму от 10 000 до 50 000 иен (от 7000 до 35 000 рублей — прим. ред.) 48,5% респондентов также использует наличные, и только 3,4% предпочитают электронные деньги, включая кредитные и дебетовые карты. По данным Payments Japan Association доля безналичных транзакций в Японии составляет около 20%, что намного ниже, чем в Южной Корее (более 96%) и в Китае (66%).

Самым очевидным решением проблемы с комбинациями было бы добавление дополнительной цифры к номерам кредитных карт. Однако такая реформа потребует проведение предварительных испытаний для предотвращения мошенничества. Это приведет к большим тратам для отрасли.

«Хотя мы хотим сделать все возможное, чтобы не увеличивать количество цифр, я думаю, что в конечном итоге наш единственный выбор — взять на себя финансовое бремя», — сказал Mainichi руководитель компании, выпускающей кредитные карты.

Даже если компании, выпускающие кредитные карты, согласны с тем, что дополнительная цифра — лучшее решение, перед ними будет стоять еще одна проблема. Что делать с почти 300 миллионами 16-значных карт, уже находящихся в использовании? Их нужно будет или обновлять, или позволить сосуществовать с новыми картами.