Виртуальное преступление и реальное наказание. Кражи в игре хотят карать по УК

Потеря по неосторожности

Часто кражи в игровом мире происходят по неосторожности самих пользователей, считает основатель программы «Менеджмент игровых проектов» НИУ ВШЭ, управляющий партнер DatCroft Games Константин Сахнов.

В погоне за прокачкой героев игроки забывают о безопасности — и могут незаметно для себя сообщить данные мошенникам. Например, авторизуются на двойнике сайта игры или вводят пароль на неизвестном сайте, обещающем внутриигровые ценности.

«Другой вариант — это когда на компьютер человека устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое отслеживает пароли и другую информацию. Таким образом можно украсть все — от аккаунта в соцсетях до игр и всего, что угодно», — рассказал Сахнов «360».

Наказать можно и сейчас

Как и в реальном мире, трактовать кражу можно по-разному. В России уже был прецедент, когда геймер добился суда над мошенником, получившим доступ к его аккаунту и похитившим у него в игре танк стоимостью около 70 тысяч рублей. Дело закончилось благополучно — танк он вернул, а преступник попал в суд по 272-й, «хакерской», статье УК РФ.

Собственно по статье о неправомерном получении доступа к компьютерной информации сейчас и могут привлекать — если мошенник, например, украл ваш пароль через вредоносное ПО.

Член Коллегии медиаюристов Федор Кравченко рассказал «360», что второй уже существующей статьей для помощи обманутым геймерам может стать 159-я статья УК РФ, о мошенничестве.

«Если кто-то обменяется персонажами в игре, купит, продаст, но одна из сторон не выполнит свою часть сделки, тогда можно привлечь к ответственности за мошенничество, то есть за злоупотребление доверием», — сказал он.

В целом какой-нибудь развитый прокачанный аккаунт в игре представляет собой такую же ценность, как библиотека, которая досталась вам от бабушки Виктор Зуев менеджер по продвижению игр в 1С Entertainment.

Уголовка — не слишком

По мнению менеджера по продвижению игр в компании 1С Entertainment Виктора Зуева, уголовная ответственность за кражу виртуальной собственности вполне соответствует преступлению, прежде всего потому, что геймеры тратят на игры не только свое время и силы, но и деньги.

«Наверное, многих людей смущает слово „виртуальная“, они думают, что это что-то неосязаемое, неважное, но это не так», — заключил он.

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Другое дело, что даже если мошенника и воришку осудят по УК РФ, геймеру могут просто не вернуть аккаунт и все, что нажито непосильным трудом. Чтобы возместить ущерб, мало просто наказать преступника. Пострадавший должен будет дополнительно подать гражданский иск и потребовать компенсации.

Юрист Федор Кравченко подчеркнул в разговоре с «360», что значительно проще было бы решать подобные вопросы, если бы случаи мошенничества и воровства были прописаны в пользовательских соглашениях, а платформы соглашались возмещать доказанный ущерб.

Сахнов считает, что такие инициативы необходимо особенно четко продумывать — как минимум утвердить юридическое определение виртуальных активов.

«Если мы наказываем, может быть, это пойдет на пользу. А может, и во вред. Поэтому моя позиция — все такие инициативы должны быть очень хорошо проработаны, чтобы регулятор не навредил рынку», — заключил он.