  • Виртуальное преступление и реальное наказание. Кражи в игре хотят карать по УК

    17 сентября 2019, 19:11

    Ксения Чернухина, Татьяна Струкова

    Сегодня геймеры вкладывают десятки тысяч рублей (а иногда и долларов) в развитие игровых персонажей и их способностей. И персов иногда воруют. Но наказать за это в реале нельзя — просто такого закона нет. Ассоциация юристов России предложила исправить это и прописать в Уголовном кодексе ответственность за похищение игровых объектов.

    Потеря по неосторожности

    Часто кражи в игровом мире происходят по неосторожности самих пользователей, считает основатель программы «Менеджмент игровых проектов» НИУ ВШЭ, управляющий партнер DatCroft Games Константин Сахнов.

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    В погоне за прокачкой героев игроки забывают о безопасности — и могут незаметно для себя сообщить данные мошенникам. Например, авторизуются на двойнике сайта игры или вводят пароль на неизвестном сайте, обещающем внутриигровые ценности.

    «Другой вариант — это когда на компьютер человека устанавливается вредоносное программное обеспечение, которое отслеживает пароли и другую информацию. Таким образом можно украсть все — от аккаунта в соцсетях до игр и всего, что угодно», — рассказал Сахнов «360».

    Наказать можно и сейчас

    Как и в реальном мире, трактовать кражу можно по-разному. В России уже был прецедент, когда геймер добился суда над мошенником, получившим доступ к его аккаунту и похитившим у него в игре танк стоимостью около 70 тысяч рублей. Дело закончилось благополучно — танк он вернул, а преступник попал в суд по 272-й, «хакерской», статье УК РФ.

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    Собственно по статье о неправомерном получении доступа к компьютерной информации сейчас и могут привлекать — если мошенник, например, украл ваш пароль через вредоносное ПО.

    Член Коллегии медиаюристов Федор Кравченко рассказал «360», что второй уже существующей статьей для помощи обманутым геймерам может стать 159-я статья УК РФ, о мошенничестве.

    «Если кто-то обменяется персонажами в игре, купит, продаст, но одна из сторон не выполнит свою часть сделки, тогда можно привлечь к ответственности за мошенничество, то есть за злоупотребление доверием», — сказал он.

    В целом какой-нибудь развитый прокачанный аккаунт в игре представляет собой такую же ценность, как библиотека, которая досталась вам от бабушки

    Виктор Зуевменеджер по продвижению игр в 1С Entertainment.

    Уголовка — не слишком

    По мнению менеджера по продвижению игр в компании 1С Entertainment Виктора Зуева, уголовная ответственность за кражу виртуальной собственности вполне соответствует преступлению, прежде всего потому, что геймеры тратят на игры не только свое время и силы, но и деньги.

    «Наверное, многих людей смущает слово „виртуальная“, они думают, что это что-то неосязаемое, неважное, но это не так», — заключил он.

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    Другое дело, что даже если мошенника и воришку осудят по УК РФ, геймеру могут просто не вернуть аккаунт и все, что нажито непосильным трудом. Чтобы возместить ущерб, мало просто наказать преступника. Пострадавший должен будет дополнительно подать гражданский иск и потребовать компенсации.

    Юрист Федор Кравченко подчеркнул в разговоре с «360», что значительно проще было бы решать подобные вопросы, если бы случаи мошенничества и воровства были прописаны в пользовательских соглашениях, а платформы соглашались возмещать доказанный ущерб.

    Сахнов считает, что такие инициативы необходимо особенно четко продумывать — как минимум утвердить юридическое определение виртуальных активов.

    «Если мы наказываем, может быть, это пойдет на пользу. А может, и во вред. Поэтому моя позиция — все такие инициативы должны быть очень хорошо проработаны, чтобы регулятор не навредил рынку», — заключил он.