Сын известного коллекционера недосчитался экспонатов на 100 миллионов рублей. Но дело завели о краже дубовых полок

После смерти известного коллекционера его сын не смог найти в квартире ни одного предмета старины. Друг покойного вынес иконы, картины и скульптуры стоимостью 100 миллионов рублей, объявив, что ему их подарили. В полиции возбудили дело о краже.

По словам сына известного коллекционера Виктора Ларионова, из квартиры исчезло около 150 экспонатов. Оказалось, что их взял себе друг покойного, который в последнее время ухаживал за коллекционером. После заявления в полицию выяснилось, что за несколько месяцев до смерти Ларионов оформил дарственную и отдал имущество Илье Новоселову.

«Я сам доставал для него не один предмет, в том числе из-за рубежа: из Франции, из Бельгии. Я искренне не верю в то, что папа мог отдать все, подарить», — сказал Михаил Ларионов.

Коллекция для специфического вкуса

По оценкам экспертов, стоимость коллекции может превышать 100 миллионов рублей. Виктор Ларионов собирал предметы искусства всю свою жизнь.

«Там были картины, например Левитана, рисунок Рембрандта, картина начала XV века, эпохи Возрождения, авторство не установлено. Уникальные картины, иконы уникальные XVI–XVII веков», — рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Анатолий Пчелинцев.

Адвокаты, к которым обратился сын коллекционера, подали заявление в полицию, там возбудили дело о краже. На время разбирательства предметы старины изъяли. Но при обыске у Новоселова нашли далеко не все экспонаты.

«То, что коллекция уже распылена, — это факт. Часть вещей довольно-таки интересных, редких, дорогостоящих отсутствует. Находится неизвестно где. Мы можем подозревать, где находится. То, что пропало, — это специфические вещи, под специфического человека. Эти вещи купит не каждый, даже кто имеет деньги», — отметил друг коллекционера Сергей Афонин.

Новоселову вменяют только кражу дубовых полок, потому что их не оказалось в оформленной дарственной. Между тем защитники сына коллекционера считают, что весь договор — подделка.

«Он (договор — прим. ред.) не выдерживает критики. Страницы не пронумерованы. Подпись дарителя только на последней странице. 25 страниц, шрифт исполнения разный. Пункты путаются, мешаются. Это говорит о том, что была подтасовка листов», — сообщил Пчелинцев.

Квартирный вопрос

На стороне Ильи Новоселова выступила сестра умершего коллекционера. Женщина подтвердила, что ее брат действительно все подарил. Надежда Ларионова получила в наследство от коллекционера квартиру, но уже завещала ее тому же Илье Новоселову.

Адвокаты Михаила Ларионова планируют отправить дарственную на экспертизу. В случае, если подделка подтвердится, они смогут привлечь Новоселова к ответственности.