Красочный убийца. Подмосковье против воздушных шариков на выпускных

В Подмосковье хотят запретить запуск в небо воздушных шаров на выпускных. Праздничную атмосферу можно создать и другими путями, а вот вред человеку и природе от неразлагающихся материалов может оказаться критичным. Многие в мире уже перешли на более экологичные и безопасные альтернативы. Московская область — следующая на пути к осознанному отношению к планете.

Праздники без шаров в небе

О вреде воздушных шариков и китайских фонариков известно не первый год, но в России долгое время они являлись неотъемлемыми атрибутами праздника. Без связки шаров сложно представить линейку на 1 Сентября, последний звонок и многие другие школьные праздники. Однако пандемия подтолкнула людей к более осознанному подходу ко многим вещам, в том числе и к экологии, ведь именно ей наносят огромный урон одноразовые развлечения в виде запуска шаров и фонариков в небо.

Накануне приближающихся последних звонков и выпускных депутаты Мособлдумы вместе с членами общественных и волонтерских организаций обсудили возможность отказаться от вредной «традиции». Пока никаких законодательных решений по этому поводу в регионе нет, но власти рекомендуют прислушаться к экологам и не позволить ситуации стать еще хуже, ведь по статистике каждый год в России запускают миллионы шаров в небо.

Экоактивистка и независимый экотренер Кристина Афанасьева уверена, что отказ от воздушных шаров просто необходим.

«Это кто-то должен убрать, куда-то вывезти. Организаторы часто не думают о том, что происходит дальше с шарами. Им нужно показать альтернативу», — заявила Афанасьева.

Чтобы не лишать детей и выпускников праздничной атмосферы, председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова предложила несколько вариантов на замену шарам.

Всегда есть яркая альтернатива: это и бумажные конфетти, и шоу мыльных пузырей, и лазерное шоу, и даже песочные шоу, которые проводятся на выпускных. А можно просто вместе посадить цветы или деревья и поставить памятную табличку. Это точно останется на долгую память Алла Полякова.

Часть регионов уже готовится к тому, чтобы отказаться от воздушных шаров на праздниках. Например, в Санкт-Петербурге, Уфе, Ижевске, Иркутске, Сочи и некоторых других городах власти рекомендуют не запускать шары в небо. В некоторых местах дети и родители сами выступают с предложением отказаться от вредного атрибута. По данным депутатов, 57% опрошенных жителей Подмосковья согласны с тем, что пора прекращать бесконтрольно пускать в небо воздушные шары.

Опасность для природы и человека

В нормальных погодных условиях гелиевый воздушный шар может лететь порядка 14 часов, а за тем, куда его унесет ветром, никто не следит. Гелий в шаре постепенно заканчивается и латексный мешок с капроновой тесьмой падает на землю, а правильно избавиться от него некому.

Даже при правильной утилизации на полный распад одного шарика требуется четыре года. Но разделять все части шариков, а затем по отдельности их перерабатывать дорого, неудобно и экономически нецелесообразно, поэтому заниматься этим вряд ли кто-то будет.

Упавший же на землю шарик может выделять токсичные вещества и отравлять все вокруг себя. Шары со светодиодами на батарейках и вовсе могут стать высокоопасными ядовитыми отходами, если не будут правильно утилизированы — такова цена праздника для планеты. Российский экологический оператор (РЭО) отметил, что из-за выпускников с шариками объем неперерабатываемого пластика и латекса в природе увеличится сразу на две тысячи килограммов.

Экологи уверены, что именно воздушные шары являются одной из главных угроз морским млекопитающим. В мировом океане оказывается огромная часть мусора. Птицы, черепахи, дельфины, киты и другие обитатели морей мучительно погибают, проглатывая остатки пластикового мусора или путаясь в лентах и веревках от воздушных шариков.

Китайские фонарики из тонкой бумаги с проволочным каркасом тоже нередко становятся причиной гибели животных, причем как диких, так и домашних. Другой угрозой является их пожароопасность. Из-за неудачного приземления они могут зажечь леса и жилые постройки.

Не менее опасны в этом смысле и обычные воздушные шары. Периодически они попадают на линии электропередач и вызывают сбои и даже возгорания. В 2018 году связка шариков оставила без электричества более 30 тысяч жителей Якутска.

Есть и еще один риск для человека в запуске воздушных шаров. В 2007 году Росаэронавигация предупреждала о том, что всего один фонарик или воздушный шар может привести к авиакатастрофе, если попадет в турбину самолета.