Почти весь мир борется с 2019-nCoV, который заразил уже более 493 тысяч человек по всему миру и убил более 22 тысяч. Новая карта «коронавирусных» стран выглядит как очень успешное прохождение игры Plague Inс. — почти вся суша Земли красная.

На карте ниже указаны все страны, зоны, территории, в которых есть зараженные коронавирусом. Бордовым цветом отмечены страны Европы, которая стала эпицентром распространения инфекции. В этой зоне указаны только государства, где ситуация с COVID-19 наиболее сложная: Италия, Германия, Испания, Великобритания. На остальных территориях тоже есть больные, но в указанных выше государствах ситуация критическая.

С каждым днем увеличивается число зараженных коронавирусом. По состоянию на четверг, в мире почти 495 тысяч зараженных по всему миру, умерли более 22 тысяч человек, а выздоровели почти 120 тысяч пациентов. Буквально ночью количество больных еле перевалило за 430 тысяч.

Самое большое число зараженных все еще фиксируется в Китае — 81 782 человек. Но к первому месту стремительно подходит Италия (74 386), где число смертельных случаев от коронавируса превысило китайские показатели примерно в два раза (в Китае умерших 3291, выздоровевших 74 181; в Италии умерших 7503, выздоровевших 9362). То есть ситуация в Италии оставляет желать лучшего — минимальное число исцелившихся при увеличивающемся количестве смертельных случаев. В Китае ситуация стабилизировалась: почти все больные выздоравливают, а число смертей не увеличивается.

Более того, Испания тоже перегнала Китай по количеству умерших пациентов. Умерли 4089.

Ситуация с коронавирусом очень изменилась с конца февраля. Сначала список «коронавирусных» стран выглядел так: Китай, Южная Корея, Япония, Италия, Иран, Сингапур, США, Кувейт, Франция. Эти страны вызывали наибольшие опасения по общей обстановке с COVID-19.

Но буквально за месяц ситуация резко изменилась. К 9 марта Италия обогнала Южную Корею по числу зараженных, а к 23 марта США вышли на третье место по количеству больных. По состоянию на четверг, 26 марта, в Штатах 69 197 зараженных, боле тысячи смертей и всего 619 выздоровевших пациентов.