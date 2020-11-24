Международный комитет Красного Креста усилит присутствие в Нагорном Карабахе в четыре раза. При этом бюджет миссии в регионе увеличат с 10 миллионов до 45 миллионов швейцарских марок. Однако не все верят в исключительно гуманитарный интерес комитета.

Президент организации Петер Маурер в интервью РБК рассказал, что Красный Крест увеличит присутствие в Карабахе.

«Мы поняли по мере того, как разгорался конфликт, что нам нужно делать больше. Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 миллионов швейцарских франков, то на следующий год он составит 45 миллионов. То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие», — цитирует Маурера издание.

Глава организации добавил, что Красный Крест также направит в регион дополнительно 400-500 человек. У комитета есть офисы в Ереване, Баку и Барде.

«Сейчас мы возвращаем людей в Степанакерт и откроем еще один-два офиса, чтобы быть ближе к тем, кто оказался вынужден покинуть свой дом, быть ближе к их нуждам», — подчеркнул Маурер.

По его словам, в организации понимают, что в регионе нужна гуманитарная помощь. Также необходимо искать исчезнувших и погибших солдат, мирных жителей, нужно находить тела и возвращать их семьям.

До обострения конфликта Красный Крест тоже присутствовал в Карабахе, отметил президент организации. Комитет также искал пропавших людей, пытался наладить контакты между заинтересованными сторонами. Была даже программа для семей, которые оказались разделены линией соприкосновения.

Зачем в Карабахе Красный Крест?

Представители Красного Креста нужны в Нагорном Карабахе, несмотря на наличие в регионе российских миротворцев. В этом уверен вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он отметил, что задачи миротворцев и представителей международной организации разные.

«Миротворцы не могут оказывать медицинскую помощь. Они могут это делать только в каких-то совсем срочных ситуациях. Они занимаются другим, контролируют, чтобы не возобновлялись военные действия. Функционал Красного Креста гуманитарный», — пояснил собеседник «360».

Он добавил, что все страны, которые как-то причастны к конфликту, являются членами организации. Более того, Макаркин видит в деятельности Красного Креста пользу для региона.

«Там есть проблемы с организацией медицинской помощи, поэтому наличие любой структуры, которая обладает соответствующем опытом и ресурсами, приветствуется. А у Красного Креста огромный опыт подобного рода дел, организация часто помогает тем людям, которые пострадали в региональных конфликтах. Опыт насчитывает более 100 лет», — отметил политолог.

«Инструмент работы Запада»

Иначе на ситуацию смотрит коллега Макаркина политолог Виталий Волчков. Он считает, что деятельностью Красного Креста Запад пытается обеспечить себе присутствие в регионе.

Каждый хочет срубить сук с упавшего дерева. Что касается военных усилий, миротворцев, туда, исходя из соглашения, уже не вклинишься. А что касается Красного Креста, никому не запрещено оказывать благотворительную помощь. Для того, чтобы от такой помощи отказаться, аргументы найти невозможно Виталий Волчков политолог.

Собеседник «360» добавил, что влияние на деятельность Красного Креста оказывают разные страны, представители которых занимают ключевые позиции в организации.

«Красный Крест зарекомендовал себя как инструмент работы Запада. Это международная организация с акцентом на проведении западного влияния. Независимости от Запада там нет», — заключил Волчков.