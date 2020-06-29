Офтальмологи рассказали, как улучшить зрение сеансами по 3 минуты в день. Поможет красный фонарик

Британские офтальмологи создали специальный красный светодиоидный фонарик, который улучшает зрение пациентов старше 40 лет. Его достаточно включать на три минуты в день. На самом деле светотерапия уже давно используется в России. Правда, не для улучшения зрения у пожилых пациентов, а для лечения глазных болезней.

«Зарядить глаза»

В течение жизни эффективность работы «энергетических» клеток сетчатки глаза — митохондрий — постепенно снижается на 70%. Из-за недостатка энергии фоторецепторы — колбочки и палочки, отвечающие за распознавание цветов и способность видеть при недостаточном освещении, — не могут нормально выполнять свои функции. Вот почему зрение падает.

Но офтальмологи из Университетского колледжа Лондона нашли способ борьбы с возрастным ухудшением зрения. Полностью отчет об исследовании опубликован в журнале Journal of Gerontology: Biological Sciences. Краткое описание можно прочесть на медицинском новостном портале Medical Dialogues.

Ранние эксперименты на плодовых мушках, шмелях и мышах показали, что воздействие красного света с длиной волны от 650 до 1000 нанометров «заряжает» митохондрии энергией. Эти клетки поглощают длинные волны, что благоприятно сказывается на работе фоторецепторов.

Доступная терапия

В эксперименте британских офтальмологов участвовали 12 мужчин и 12 женщин в возрасте от 28 до 72 лет. У добровольцев не было глазных заболеваний. Перед началом опыта им измерили чувствительность их палочек и колбочек. Затем им раздали светодиоидные фонарики, излучавшие красный свет с длиной волны 670 нанометров. И попросили участников смотреть на них в течение трех минут в день на протяжении двух недель.

Как оказалось, свет повлиял только на респондентов старше 40 лет. У этих людей улучшились функции колбочек — распознавание цветов повысилась на 20%. Особенно заметным это было в синей части цветового спектра, которая с возрастом воспринимается глазом хуже всего. Работа палочек, отвечающих за способность видеть при слабом освещении, тоже стала эффективнее.

Ученые надеются, что их исследование поможет разработать доступную домашнюю терапию, способную противостоять возрастному ухудшению зрения. Ведь стоит такой прибор около 12 фунтов.

Не дома, а под наблюдением

Светотерапия, причем не только красной, но и всеми видимыми частями спектра, как минимум 20 лет используется в российской медицине, сообщила «360» врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Обычно процедуру применяют при воспалении глаз или нарушениях функций внутриглазной мышцы. Но для лечения всех возрастных ухудшений метод не подойдет — причин для снижения зрения много, встречаются и анатомические.

«Но красный свет действительно обладает неким энергетическим потенциалом. Воздействуя в определенной волновой части спектра, мы можем увеличить активность обменных процессов, в том числе внутриклеточных. Потенциально при какой-то части заболеваний это может быть эффективно», — добавила офтальмолог.

Как любая медицинская процедура, светотерапия не должна применяться дома. Любое излучение может стать как «благом, так и ядом». Только специалисты способны правильно подобрать расстояние, экспозицию, нужную длину волны и так далее. А главное — определить, не усугубит ли стимуляция состояние, как это происходит при глаукоме или заболеваниях нервной системы.

Точно так же не получится заменить специальное оборудование красной лампой, которая используется при проявке и печати фотографий. Для лечебного эффекта излучение не должно быть тотальным. На источник освещения нужно смотреть сосредоточенно и «центром» глаза, где располагаются колбочки.

Что не так с британским исследованием?

Опасение Шиловой вызывало и то, что группа испытуемых была малочисленной и слишком разнородной, а наблюдение — слишком непродолжительным. То есть результаты этого эксперимента нельзя считать репрезентативными.

«Они проверили это количество пациентов и оказалось, что что-то как бы стало у них лучше. Но при этом через полгода у них может появиться катаракта. Такое тоже возможно. Обязательно нужны длительные сроки наблюдения, чтобы определить, действительно ли эффект является стойким, нет ли повреждений», — добавила Шилова.

Поэтому, как и любая другая научная работа, этот эксперимент британцев требует дальнейших углубленных исследований с более однородными группами респондентов.