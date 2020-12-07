В Дагестане, на берегу Каспийского моря, нашли 17 мертвых краснокнижных тюленей. Прокуратура уже начала расследование, пока есть три основные версии: грязная вода, браконьеры и морские учения. Мнения экологов и местных жителей разошлись — люди заметили характерные ранения на тушах животных, похожие на следы от выстрелов. Реальную причину гибели покажет только экспертиза.

Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов 4 декабря опубликовал на своей странице в Instagram два видео, на которых видно трупы тюленей и горы мусора. По его словам, туши мертвых животных выбросило волнами на береговую линию между Махачкалой и Каспийском. Всего он насчитал 17 погибших особей, еще четыре нашел спустя несколько дней.

Загрязнение Каспийского моря

По словам спасателя, сейчас есть три основные версии смерти тюленей. Первая — загрязнение воды. Серьезную роль в этом могли сыграть затяжные дожди, не прекращавшиеся более 10 дней. За это время, уверен Никомагомедов, вся грязь, мусор и ил поднялись на поверхность, а потом все это вынесло на берег.

В районе редукторного поселка пять рек без очистных сооружений. Все, что связано с канализацией, попадает в Каспийское море — 650 миллионов тонн в год. И за этот год ни копейки, ни рубля в очистку Каспия не вложили Зиявдин Никомагомедов заслуженный спасатель России.

Местные жители рассказывают, что в грязную воду люди не рискуют заходить даже в купальный сезон.

Директор АНО «Каспийский природоохранный центр», эколог и общественный деятель Заур Гапизов подтвердил «360», что проблема загрязнения акватории Каспийского моря стоит очень серьезно. Однако подтвердить эту версию смогут только исследования — экологи уже взяли образцы тканей у погибших животных, чтобы выяснить причину их смерти.

«Огромное количество неочищенных сточных вод попадает в Каспийское море, акватория загрязнена и продолжает загрязняться», — сказал он.

Сейчас экологи работают над тем, чтобы создать интерактивную карту сливов в Каспийское море. По словам Заурова, будут не только проводить осмотр прибрежных зон, но и брать различные пробы почвы и воды. Все материалы будут опубликованы в открытом доступе и направлены в контролирующие органы.

Браконьерские сети

Другая версия, которая, по словам Заура Гапизова, является наиболее правдоподобной, — браконьерские сети. Тюлени могли запутаться в сетях и утонуть, так как для жизни им необходим воздух. А из-за того, что почти на протяжении двух недель погода была неблагоприятная, рыбаки не могли выйти в море.

Сети сорвало с якорей, и всех животных выбросило в прибрежную зону. Скорее всего, это именно путаные браконьерские сети китайские, они убивают не то что тюленей, они все живое убивают — шансов выбраться из этих сетей у млекопитающих вообще нет Заур Гапизов директор АНО «Каспийский природоохранный центр».

К тому же, рассказал эколог, у пяти из восьми осмотренных специалистами особей были повреждения от браконьерских сетей. При этом сейчас идет миграция тюленей в сторону Северного Каспия, так что они могут массово попадать в сети.

Однако Зиявдин Никомагомедов уверен, что в такое время года, в шторма и дожди редкие рыбаки ставят сети. Тем более, отметил спасатель, обычно браконьеры скоро находят животных, даже не пойманных, а выброшенных на берег. Тогда с них снимают шкуры, из них потом делают шапки, а туши оставляют на берегу. Однако волос на шкуре сохраняется только у «свежих» животных, живых или недавно умерших.

«А у тех, которых сейчас выбросило, почти нет волос [, но шкуры не сняты]», — объяснил он.

Удар на учениях

Третья версия, к которой склоняется сам Никомагомедов, как и многие жители прибрежных районов, — действия Каспийской флотилии. По словам спасателя, недавно здесь проходили учения, люди на берегу даже слышали взрывы.

«Если большой снаряд, они в радиусе километра, наверное, гибнут. Скорее всего, они погибли и волной их выбросило. Но на 100% утверждать я не могу», — объяснил он.

Однако Заур Гапизов в ответственность учений Каспийской флотилии за смерть животных не верит. По его словам, в таких обстоятельствах должно было погибнуть значительно меньше особей, так как тюлени очень аккуратные животные.

«Это, скорее, такие конспирологические версии. Тюлень все-таки устойчив к разным ситуациям. Если идут учения, тюлени раньше всех оттуда сбегут сами. А те дырки, которые блогеры принимают за пулевые отверстия, на самом деле выклевывают чайки. Сегодня наши ученые подтвердили, что это не пулевые ранения», — объяснил он.

При этом гибель даже 17 каспийских тюленей — большая потеря. В этом году вид наконец занесли в Красную книгу России.

«Каждая особь сейчас реально на вес золота, потому что популяция каспийских тюленей за 30 лет сократилась более чем на 90%. Они очень долго восстанавливают свою численность: если в начале 80-х их было миллион особей во всей акватории Каспийского моря, то сейчас менее 80 тысяч. А вообще, говорят, менее 50 тысяч во всем море», — заключил Заур Гапизов.