Москвичку обвинили в незаконном обороте черной икры рыб, занесенных в Красную книгу России. На нелегальном складе правоохранители нашли около тонны осетровых и саму икру. Что грозит женщине, если ее признают виновной, и как обычным людям не попасть под аналогичную статью, выяснил «360».

Незаконным сбытом икры осетровых 50-летняя жительница столицы занималась в самой Москве. Продукцию в разные торговые точки доставляли со склада в Подольске, сообщили в пресс-службе СК РФ по городу.

«В ходе обыска обнаружено и изъято более 900 килограммов рыбной продукции, 50 килограммов полуфабрикатов и более 15 кг икры рыб осетровых видов», — сказали в ведомстве.

Подозреваемой предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении, перевозке и продаже производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. На допросе москвичка полностью признала вину. Ее отправили под домашний арест.

Серьезная статья

Юрист и директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский в беседе с «360» назвал серьезной статью, по которой против женщины возбудили уголовное дело.

«Санкции довольно серьезные. Много альтернатив, <…> но в частности лишение свободы на срок до четырех лет. Это только по первой части. Дальше все еще строже», — пояснил он.

Аграновский добавил, что, как правило, подобные преступления совершаются минимум по предварительному сговору. В одиночку человеку сложно организовать такой бизнес. В данном случае наказание уже строже — лишение свободы на срок от пяти до восьми лет и штраф до двух миллионов рублей.

Ответственность по незнанию

Попасть под уголовную ответственность, по словам Аграновского, можно и по незнанию — речь идет о незаконном приобретении.

«Если вы приехали куда-то, где обитают осетры, например, в Астрахань, и вам предлагают купить с рук красную икру, то вы запросто попадете под эту статью. Если вы приехали в Южно-Сахалинск, и вам предлагают не в сезон попробовать трепангов — тоже. Они еще более редкие, чем черная икра», — сказал специалист.

Такие вещи с рук приобретать вообще нельзя — только через специальные лицензированные магазины. <…> Пусть подороже, зато законно Дмитрий Аграновский юрист

В случае сомнений Аграновский посоветовал просмотреть документы на продукцию, обратить внимание на цену той же икры, поинтересоваться опытом местных жителей.

«Если у покупателя не было никаких оснований полагать, что магазин продает икру незаконно — есть чеки и так далее, — он вполне может доказать отсутствие в действиях состава преступления. Если вы покупаете с рук или в сомнительных условиях — из-под полы или без чеков, — то любой может сообразить, что покупает незаконно», — пояснил юрист.

Он напомнил, что в отношении черной икры «действуют специальные условия». Человек может действовать добросовестно, но потом окажется втянутым в разбирательство. Ответственность грозит именно за незаконное приобретение продукции.

«Если [покупатели] добросовестно заблуждаются, <…> могут стать жертвами мошенничества. Незаконная торговля — впариваение под видом законного, — на мой взгляд, состав мошенничества со стороны продавца. Это как продавать угнанную машину с перебитыми номерами», — выразил свою точку зрения Аграновский.

Удобный продукт

Икра — и красная, и черная — давно стала объектом спекуляции. В Новосибирске, писала газета «Коммерсант», буквально на днях осудили двух мужчин, торговавших черной икрой и осетриной. Продукция была добыта незаконно, а ее объемы гораздо меньше, чем в московском деле: одна туша сибирского осетра и полкило икры калуги. Обвинение им предъявили по той же статье — 258.1 УК РФ. Каждому присудили по пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

Чем хороша черная икра — она очень компактна. Огромной стоимости и удобна для незаконного оборота Дмитрий Аграновский

За контрабанду астраханской икры под суд пойдет житель Пензенской области, сообщил телеканал «Астрахань 24». Ему грозит до четырех лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. Мужчина вез в Воронежскую область около 17 килограммов черной икры.

В начале мая на прилавках кировских магазинов в ходе проверок нашли красную икру от несуществующего производителя, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Маркировка на банке дала информацию о предприятии, которое не зарегистрировано в налоговой. По указанному на упаковке адресу вообще находится жилой дом.

А жители Приморья пожаловались, по данным сайта PRIMPRESS, на торговцев, ходящих по квартирам в Находке и предлагающих красную икру с Сахалина по три тысячи рублей за килограмм.

«Ни в коем случае не ведитесь, продают подделку», — предупредили горожане.