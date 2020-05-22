Красноярские золотодобытчики вывели край в топ-4 по заражениям коронавирусом. Как так вышло?

За несколько дней в Красноярском крае зафиксирован существенный прирост заражений коронавирусной инфекцией. Регион находится на четвертом месте, после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Почему это произошло — в материале «360».

21 мая в Красноярской скончался работник Олимпиадинского горно-обогатительный комбинат (ГОК). У него был подтвержден коронавирус. Врачи десять дней боролись за его жизнь, сообщили в компании.

Это первый случай смерти сотрудника предприятия, в которой за две недели заразились больше тысячи человек. Это почти 50% всех выявленных случаев в Красноярском крае.

Олимпиадинское месторождение золота расположено в 400 километрах к северу от Красноярска. Оно является одним из крупнейших в России. Разработку ведет компания «Полюс». Там работают около шести тысяч человек.

С чего все началось

Первые случаи заражения на месторождении выявлены 6 мая. Инфекцию обнаружили у трех рабочих. Через три дня коронавирус подтвердили у 89 человек. Затем число стало резко возрастать: 13 мая — вирус был уже у 303 сотрудников, 18 мая — у 805.

21 мая региональный Роспотребнадзор заявил, что у 1191 сотрудника предприятия подтвердили заражение. Отмечается, что более чем у 90% болезнь протекает в бессимптомной форме. На предприятии заявили, что большое число зараженных обусловлено массовым тестированием сотрудников.

Из-за вспышки инфекции на Олимпиадинском ГОК, Красноярский край занял четвертое место в стране по приросту заболевших. 20 мая в официальную статистику региона попали 504 новых случая, 440 из которых были вахтовики горно-обогатительного комбината.

Военные в помощь

На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией выехали военные. В Северо-Енисейском районе оперативно развернули целый полевой лагерь на тысячу мест. За состоянием вахтовиков следят более 70 медработников.

При ухудшении состояния их переведут во временную больницу, построенную силами военных. Она рассчитала на 100 койко-мест. В ней есть отделения анестезиологии и реанимации, инфекционная секция, лаборатория и несколько аппаратов ИВЛ.

Из-за очага заражений на золотодобывающем предприятии губернатор Красноярского края Александр Усс отложил ослабление режима ограничений. Возобновление работы парикмахерских, ателье, части магазинов непродовольственной группы и многих других организаций сферы услуг отложили до 31 мая включительно.