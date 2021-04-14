Красное время года. С весной на дороги Москвы вернулись пробки и бесконечный ремонт

Весна на дорогах больших городов по традиции принесла пробки и дорожные работы. Автолюбители мечтают о красивых шоссе, но не готовы покорно стоять в многочасовых заторах. Эксперты также предупредили о росте числа аварий, связанных с изменившимся скоростным режимом и ямами после зимы.

Весна принесла с собой не только долгожданное потепление. В столице снова засияли красным карты, отмечающие пробки на дорогах. Автомобили движутся с черепашьей скоростью вдоль трассы. А то и вовсе стоят, ожидая, когда дороги станут свободнее.

Причинами таких заторов далеко не всегда бывают аварии. Весной начинают приводить в порядок всю дорожную инфраструктуру. Рабочие кладут новое покрытие, заделывают ямы.

Особенно злят мелкие работы, которые можно выполнять рано утром или поздно вечером, словом — не в часы пик. Например, покраска ограждений виадуков. Обозначенное светоотражающими конусами сужение дорожного пространства приводит к пробкам, хотя работы ведутся не на шоссе, а на тротуаре.

Вот такая ситуация, например, была утром 14 апреля на Люблинской улице:

Источник фото: телеканал «360»

Зимние ямы

После зимы на дорогах накапливается немало проблем. От реагентов или потепления снег на асфальте тает и просачивается даже в мельчайшие трещины, ямки и дефекты покрытия. Погода не дает влаге высохнуть, а при заморозках вода замерзает и расширяется, напомнило издание «За рулем». Из-за этого возникают ямы.

В холодное время года лучше всего проводить подготовку к ремонтным дорожным работам. Например, срезать верхний слой «убитого» асфальта, менять бортовой камень. Еще можно бороться с мелкими трещинами — их достаточно просто залить битумом.

Ремонтные работы с применением горячих смесей нельзя проводить при температуре окружающего воздуха ниже +10 градусов. Иначе асфальт станет пористым и начнет быстро разрушаться, пояснили на сайте Общероссийского народного фронта. Поэтому дорожники и начинают свою основную деятельность именно тогда, когда приходит устойчивое тепло.

Тепло и пробки

Не только ремонт может создавать пробки на дорогах. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «360» подтвердил, что именно весной начинаются первые масштабные заторы. Они уменьшатся, когда москвичи разъедутся на дачи и в отпуска. Так что летом все станет намного лучше — до осени.

«Сейчас, как только температура будет чуть выше, все поедут за город. То есть вырастет и средняя длительность пробега. Это будет уже не 20-30 километров до работы и домой, а ты приехал домой, потом поехал на дачу, потом ты вернулся, потом ты поехал в магазин. И в связи с этим загруженность дорог и количество пробок резко возрастает», — пояснил эксперт.

По мнению Вячеслава Субботина, весной протяженность поездок больше. И это связано не с сезоном, когда люди на зиму оставляли автомобиль и не ездили на нем, а именно с интенсивностью движения и длиной поездок. К тому же добавляются интенсивные дорожные работы, во время которых сужают проезжую часть и перенаправляют потоки транспорта.

Скоростная весна

«Словом, ремонт и интенсивность движения обеспечат пробки в первые летние месяцы. Кроме того, из-за потепления меняется не столько поведение водителей, сколько скорость движения — она вырастет. Зимой дураков не так много, все едут разумно», — отметил эксперт.

Вячеслав Субботин уточнил, что, даже если разрешена скорость 60-80 километров в час, по скользкому покрытию все поедут 40 километров в час. А летом все помчатся.

«В апреле и мае будет много разбитых автомобилей, это стопроцентно. Потому что дороги весной сильно портятся и образуются ямы — только успевай уворачиваться. И весной нужно быть предельно внимательным. Но не все за этим следят», — рассказал автоэксперт.