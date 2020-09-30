«Краснодар» поборется за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Чего ждать от матча против ПАОК?

Российский клуб «Краснодар» 30 сентября сыграет против греческого ПАОК в матче за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой россиян, но явного преимущества все равно нет. Эксперты не рискуют говорить о победе россиян в Греции, но сходятся во мнении, что отсутствие зрителей на трибунах будет на руку «Краснодару».

«Они (футболисты „Краснодара“ — прим. ред.) 50 на 50 с ПАОК, потому что команда хорошая, несмотря на то, что греческий клубный футбол по уровню ниже, чем наша лига. Но ПАОК вторая команда на сегодня после „Олимпиакоса“ в Греции. И я скажу вам, что первую игру они провели на равных и по некоторым эпизодам даже превосходили „Краснодар“. <…> Играть они будут на самом „громком“ стадионе Греции, но с учетом того, что без зрителей, может, это и поможет „Краснодару“», — прокомментировал предстоящий матч футбольный эксперт, бывший игрок ЦСКА Евгений Галямин.

Собеседник затруднился ответить на вопрос, пойдут ли краснодарцы в атаку сразу или будут удерживать преимущество после первой встречи.

«Не знаю, честно говоря, „Краснодар“ на удержание результата играет неважно. Есть определенный стиль у команды. Стиль ярко выраженного доминирования с мячом. <…> Большой вопрос, как построит игру [главный тренер Мурад] Мусаев», — добавил эксперт.

«Надо вцепиться за шанс мертвой хваткой»

Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник заявил, что у «Краснодара» хорошие шансы на выход в групповой этап ЛЧ. Кубанцы могут сыграть вничью после победы в домашнем матче. Кроме того, у них есть огромное желание попасть в групповой этап престижного турнира.

«За этот шанс „Краснодар“ должен мертвой хваткой вцепиться и не упустить его. Тем не менее это будет очень тяжелая игра, потому что у ПАОК тоже большие лигочемпионские амбиции, и, зная характер и нрав владельца ПАОК Ивана Саввиди, просто так они „Краснодар“ не отпустят дома и сделают все, чтобы отыграть поражение в первом матче и пройти в групповой этап. Очень тяжело, конечно, будет „Краснодару“, в Греции всегда непросто играть. Единственное, что краснодарцам на руку играет, — это то, что матч пройдет без зрителей и ПАОК не получит вот той вот совершенно фантастической зрительской поддержки, которая обычно просто сминает соперников ПАОК на местном стадионе», — поделился своими соображениями перед предстоящим матчем Шпитальник.

По мнению журналиста, «Краснодар» не очень хорошо чувствует себя на выезде. На российских футболистов будет давить ответственность за путевку в Лигу чемпионов, однако сейчас точно сказать нельзя, как пойдет игра. Все будет зависеть от быстрого гола. Наши игроки всегда пытаются играть в одинаковый футбол, однако повышенная ответственность может сковать команду и она не сможет сразу ринуться в атаку.

Матч «Краснодар» — ПАОК начнется в 22:00 по московскому времени на стадионе «Тумба» в Салониках. Судить встречу будет арбитр из Италии Даниэле Орсато. 22 сентября краснодарцы обыграли у себя дома греческий клуб со счетом 2:1.