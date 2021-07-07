Красная дорожка Каннского фестиваля. Как проходит торжество после двухлетнего перерыва

Во Франции состоялось торжественное открытие Каннского кинофестиваля. Звезды мировой величины прошлись по красной дорожке после практически двухлетней паузы, вызванной пандемией. Наряды и лица церемонии — в подборке «360».

Участники и гости поднимались по ступеням лестницы Фестивального дворца на Лазурном берегу к залу «Люмьер».

Американская супермодель Белла Хадид появилась на красной дорожке в шикарном платье от Жана-Поля Готье.

Французская актриса Марион Котийяр предстала перед публикой вместе с певицей из Бельгии Анжель.

Все жюри кинофестиваля попалось в объективы фотографов перед премьерой фильма Леоса Каракса «Аннет», где Котийяр сыграла вместе с Адамом Драйвером.

Председатель жюри Спайк Ли поразил всех малиновым костюмом Louis Vuitton, очками с оправой в цвет и кедами.

Фотографам позировали Милен Фармер, Мелани Лоран, Мэгги Джилленхол и Тахар Рахим.

Режиссера, продюсера и актрису Джоди Фостер запечатлели вместе с ее женой Александрой Хедисон, в браке с которой звезда Голливуда состоит с 2014 года.

Последний год большинство мероприятий перешло в виртуальной формат. Но Канны решили не нарушать традицию, написала газета The New York Times. Без красной ковровой дорожки, бесконечных оваций и шумных пляжных вечеринок фестиваль мог бы окончательно потерять смысл.

На Каннском фестивале 2019 года представили фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», а лента Пон Чжун Хо «Паразиты» получила Золотую пальмовую ветвь. От следующей церемонии ждали чего-то невообразимого, но в планы вмешалась пандемия.

Антиковидный протокол на Лазурном берегу в 2021 году журналисты сочли противоречивым. Например, вакцинированным посетителям фестиваля из ЕС разрешили свободно перемещаться. Приезжим из США придется проходить тестирование каждые 48 часов независимо от статуса вакцинации.

Для посещения пресс-конференции необходим отрицательный ПЦР-тест, а на показ фильма попасть гораздо проще: в кинотеатрах просто просят аудиторию оставаться в масках. Перед премьерным показом «Аннет», отмечено в материале NYT, три четверти зала сняли маски. А на торжественный ужин в Палм-Бич гостей перевозили в переполненных автобусах.