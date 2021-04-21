«Красная черта» Путина. Посыл к странам Запада из речи президента разобрали

В послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько важных заявлений относительно внешней политики. Президент жестко обозначил, что Россия не хочет конфликтов с иностранными партнерами, но на чужую агрессию будет реагировать быстро и бескомпромиссно. По просьбе «360» политологи объяснили, к кому были обращены слова главы государства и что они значат.

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что ключевой задачей внешней политики России остается обеспечение мира и безопасности граждан, а также стабильное развитие страны. Он добавил, что наше государство всегда будет отстаивать свою позицию — в рамках международного правового поля.

Предупреждение Украине

«Мы не хотим сжигать мосты. Но если кто-то принимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам хочет взорвать мосты, должен знать: ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким», — заявил президент.

Директор Института международных исследований, преподаватель кафедры регионального управления и национальной политики МГИМО Евгений Минченко считает, что адресат — президент Украины Владимир Зеленский.

Там все понятно, прямым текстом: привет Зеленскому. Что если они хотят развернуть военные действия на Донбассе, то мы дадим очень жесткий ответ. Но [Зеленского] прямо не назвали. Тем боле что он накануне опубликовал свое видеосообщение, предлагая Путину встретиться на Донбассе Евгений Минченко.

Предостережение партнерам

Позднее в Кремле добавили, что о предложении украинского коллеги Путин осведомлен, однако в реальности самой встречи ни у кого уверенности нет — для этого необходимы «предпосылки». Более того, официального приглашения от Зеленского Путину не поступало.

Также Владимир Путин заявил о недопустимости организации политических переворотов, убийств и покушений. Президент впервые прокомментировал сорванное покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Можно как угодно относиться, например, к [бывшему] президенту Украины Януковичу или к Мадуро в Венесуэле. <…> Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — ну это уже слишком. Все границы перешли уже», — сказал он.

В числе прочего президент заявил, что западным партнерам лучше не пересекать «красную черту» в отношениях с Россией. Организаторам потенциальных провокаций глава государства пообещал, что они «пожалеют о содеянном так, как давно ни о чем не жалели».

«При этом у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить, мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — заявил Путин.

Где проходит «красная черта»?

Политолог и политтехнолог Константин Калачев уверен, что Владимир Путин намеренно не стал расшифровывать, о какой именно «красной черте» идет речь. Эксперт считает, что российские власти делают ставку на то, что «кому надо, тот поймет».

Политолог Наталья Елисеева заявила, что есть два варианта того, где именно проходит черта. По ее мнению, в первую очередь речь идет о государственных границах России.

«Есть международное право, и президент говорил о приверженности России международному праву. Соответственно, все, что выходит за эти границы, любое посягательство на российский суверенитет, любое вмешательство во внутренние дела России, видимо, и есть та самая „красная линия“», — сказала она.

Второй вариант — границы союзных с Россией государств, причем не только в странах СНГ, но и в Латинской Америке и в Африке.

«Определяться [ответ] будет в зависимости от того, насколько будет агрессия западных стран в отношении наших союзников — той же Белоруссии или граждан Донбасса, проживающих на территориях ДНР и ЛНР», — объяснила Елисеева.

В Кремле подтвердили, что под «красной чертой» президент подразумевал вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в том числе в выборы, и оскорбления.

Какой будет реакция?

Президент отметил, что, несмотря на враждебный настрой некоторых западных партнеров и многочисленные нападки на дипломатической арене, Россия ведет себя «в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно».

«Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Хотим иметь дружественные отношения со всеми», — добавил он.

Константин Калачев отметил, что речь президента не была угрожающей или враждебной. Она не похожа на ту риторику, которой, например, придерживался Советский Союз в разгар холодной войны.

«Это просто продолжение того, что было и ранее сказано на тему российских интересов и приверженности России к суверенитету и независимости», — подчеркнул политолог.

Однако Наталья Елисеева уверена, что на Западе высказывания Путина будут восприняты как угроза.