Краповый берет или бесчестье? Что произошло на полигоне в Ставрополье

В Ставрополье разгорелся скандал вокруг испытаний на получение крапового берета. СМИ писали, что от них отстранили племянника главы Чечни Абдул-Керима Кадырова. Якобы на полигоне учебного центра «Тамбукан» произошла драка, а некоторые бойцы отказались от своих знаков отличия в знак протеста против нечестной игры других кандидатов. Что произошло на тестах, разбирался «360».

Все началось с информации в прессе о том, что некоторых испытуемых подвозили на машинах — давали им отдыхать, чтобы те снова продолжили бег через пару километров. Инструкторы возмутились происходящим, началась перепалка, переросшая в конфликт.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщения о драке опроверг. Краповый берет он назвал символом доблести, который «не снимают даже перед врагом». Из-за несогласия с исходом соревнований, добавил Грибакин, подобное не стал бы делать ни один боец.

СМИ о конфликте

Столкновение на полигоне «Тамбукана», писал MK.ru, якобы произошло между представителями спецподразделения «Витязь» и местных бойцов. Соискатели из Чечни от честного прохождения испытаний уклонялись. Конфликт обострился, когда спецназовцы выяснили о получении крапового берета многими дисквалифицированными чеченскими бойцами.

По версии источника, члены подразделения «Витязь» с понедельника начали отказываться от краповых беретов. Решение нашло поддержку у многих бойцов и ветеранов по всей России. Случай, заявил боец Росгвардии, не первый: береты без прохождения испытаний уже получали. Причем десятки, если не сотни человек.

Военный журналист Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo писал, что одним из снятых с испытаний военных оказался Абдул-Керим Кадыров. Он приходится племянников главе Чечни Рамзану Кадырову.

Официальный ответ

В конфликте между спецназовцами пообещал разобраться Совет краповых беретов. Позже основатель центра подготовки «Витязь» Сергей Лысюк рассказал сайту RT, что правила марш-броска никто не нарушал.

«Никаких поблажек не было. Мы провели совет краповых беретов с привлечением тех людей, которые принимали участие в испытаниях. Мы не нашли там каких-то злоупотреблений и прочее», — сказал он, подчеркнув, что СМИ раздули ситуацию.

Бойцы, сказал Лысюк, не меняли после случившегося головной убор на уставные кепки. На разводе 18 октября все спецназовцы стояли в краповом берете.

«Право получить краповый берет может только тот, кто действительно нормально и четко сдаст все испытания», — отметил он.

В беседе с газетой «Известия» Сергей Лысюк заявил, что информация о драке является фейковой. Среди не сдавших только что или проваливших испытания в прошлом всегда есть недовольные.

Нашлось объяснение и звукам стрельбы. Таким образом инструкторы, пояснил Люсюк РИА «Новости», разряжали оружие выбывших из марш-броска.

«То есть они бегут марш, оружие заряжено холостыми патронами. Кого снимают с марша — оружие разряжают выстрелом», — пояснил он.

На марш, добавил Лысюк, вышли 52 человека, из которых успешно сдали нормативы только 38. Родственник Кадырова, рассказал он News.Ru, сошел на марш-броске. На машинах никого из участников испытаний не подвозили.

«Никто никогда никого не подвозит. Кто там даст подвезти? Испытания принимают те, кто сам сдавал на берет, они никому на халяву получить берет не дадут. Это дело чести», — заключил он.

Право на берет

Право носить краповый берет получают военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения внутренних войск — и только после успешного прохождения квалификационных испытаний. Берет могут вручить за мужество и отвагу при исполнении служебного долга и особые заслуги в развитии подразделений и частей спецназа.

Претендентов на краповый берет ждет прохождение 10-километрового марш-броска, причем в экстремальных условиях и в полной боевой экипировке с оружием. Им также предстоит несколько боев в рукопашную. Проходят испытания около 10% бойцов спецназа.