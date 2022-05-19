«Крапива» обстрекает нацизмом. ВСУ попытались распространить среди наших военных свой софт

Среди военных России, ДНР и ЛДНР распространяют автономную систему управления войсками «Крапива». Пользоваться ей, а тем более загружать в нее карты нельзя. Приложение используют ВСУ, которым исходные программы передали еще в 2014 году. Российская сторона вовремя обнаружила и предотвратила угрозу. При этом эксперты подчеркивают: РФ в этой сфере ушла далеко вперед Украины.

Использовать «Крапиву» российским военным нельзя

В Сети появилась информация, что среди военнослужащих РФ и ЛДНР распространяется автономная система управления (АСУ) войсками под названием «Крапива». Об этом написали в Telegram-канале «Неофициальный Безсонов „Z“». Авторы сообщения подчеркнули, что пользоваться этим софтом российским военным нельзя, как и загружать туда карты.

«Разработка программистов ГУР Украины совместно со спецами США, все данные уходят туда», — подчеркнули в канале.

Источник фото: Telegram-канал «Неофициальный Безсонов „Z“»

Схожее мнение высказали в Telegram-канале OMON Moscow. Там отметили, что работу над «Крапивой» конструкторское бюро «Логика» начало еще в 2014 году. Исходные программы в 2018 году были переданы ВСУ.

«Все правильно пишет Даниил Безсонов. Использовать программу „Крапива“ нельзя! С начала специальной военной операции это приложение используется артиллерией ВСУ. <…> Будьте внимательны. Работаем, братья!» — рассказали в канале.

Поддержал эту точку зрения и военный эксперт, инженер Владимир Орлов в своем Telegram-канале. По его мнению, это довольно самонадеянная инициатива — использовать программное обеспечение противника и тем более заливать туда свои карты.

Бесплатный сыр, он только в мышеловке. <…> А что касается попытки товарищей из разных недружественных и враждебных стран втюхать нам эту „Крапиву“, то ничего у вас не получилось. Бдительные защитники вовремя выявили эту угрозу и предотвратили ее Владимир Орлов военный эксперт.

Россия ушла далеко вперед в этой сфере

Системное управление войсками разрабатывали «долго и мучительно» еще много лет назад. Об этом «360» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, работы сначала забросили, часть — потеряли. Потом распался СССР.

«Мы разбежались по национальным квартирам. У каждого — в России и на Украине — начали организовываться свои военные конструкторские бюро, научные школы и так далее. Тем не менее частью этих программ, которые еще в СССР были… Они остались. Программа-то комплексная. Мы же были интегрированы. Что-то делалось на Украине, что-то — в Узбекистане, в Белоруссии, Казахстане», — пояснил Баранец.

Источник фото: Telegram-канал «Неофициальный Безсонов „Z“»

То есть «Крапива» имеет советские корни. Украинцы тоже пытались что-то создать дальше, но до 2014 года, по словам военного эксперта, об их успехах не было ничего слышно.

«Тем более что системы управления им всецело навязывали американцы и британцы. Они привнесли им очень многие идеи, тем более что в 2014 году ВСУ уже стахановскими темпами переходили на стандарты НАТО. Никаких разговоров о советском не могло быть. Все уже диктовали люди из Пентагона. <…> Они их (программы — прим. ред.) переделали. Как они их там назвали… „Крапива“, „Гречка“… Я не знаю. Знаю только одно: у них ни хрена серьезного не получилось», — отметил Баранец.

По его словам, маловероятно, что подобные софты могут повлиять на работу армии РФ, так как российская сторона ушла по этой части далеко вперед. У страны есть свои достаточно серьезные программы.

«Управленческие программы мы до сих пор разрабатываем активнейшим образом. <…> Нам есть чем похвастаться. <…> На эту систему „Крапива“ я смотрю как Эйфелева башня на какую-нибудь собачку», — заключил Баранец.