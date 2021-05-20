Крайнее воспитание. Житель Новосибирска плевками и тумаками добился от ребенка извинений перед дочерью

В Новосибирске конфликт на детской площадке дошел до Следственного комитета. Местный житель решил отомстить за обиженную дочь-второклассницу, поймал 11-летнего паренька, плюнул ему в лицо и заставил извиняться на коленях. Его родители написали заявление в полицию, СК организовал проверку. Подробности — в материале «360».

Что произошло

Вечером в воскресенье, 2 мая, девочка-второклассница играла во дворе рядом с компанией мальчишек. Как рассказала НГС ее мать, подростки «вели себя некрасиво». Один из них «харкнул дочери в лицо».

Школьница пожаловалась папе. Он вышел во двор, поймал 11-летнего ребенка из той компании, схватил его, стал душить, плюнул в лицо и заставил просить прощения у дочери на коленях, рассказала мать школьника Виктория.

«Его дочка стояла рядом и подхихикивала», — добавила женщина.

Когда отец девочки Сергей уходил с площадки, то напоследок треснул мальчика по затылку, рассказала она.

Сам ребенок, игравший во дворе в мяч, сообщил, что мужчина быстро подбежал к нему, «схватил за шею, начал душить и дергать».

«Начал материть меня, потом плюнул в лицо и сказал: „Вставай сейчас на колени и извиняйся перед девочкой“. Я спросил ее имя и потом извинился. И я еще плакал. Мне было страшно. Я даже не помню, что он мне говорил. И голова болела», — рассказал школьник.

Теперь, по его словам, он гуляет только в сопровождении мамы. Виктория заявила, что ее сын с девочкой не конфликтовал, поэтому и не понял, за что ему нужно было извиниться.

В разговоре с kp.ru она уточнила, что конфликт все-таки был.

«В тот день она пнула чужой самокат. А мой сын просто сделал ей замечание», — сказала женщина.

На что восьмилетняя девочка нажаловалась папе, ей и теперь непонятно. От других Виктория слышала, «что эта девочка часто других провоцирует, а потом жалуется отцу».

Инцидент попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, как мужчина хватает выбежавшего за мячом мальчика, трясет его и ставит на колени перед другим ребенком.

«Только уши не оторвите, дяденька!» — говорит один из взрослых, наблюдающих сцену у подъезда.

Реакция очевидцев

Как выяснил НГС, одним из наблюдавших за ситуацией был председатель правления ТСЖ дома Андрей Моисеенко. По его словам, сделать он ничего не мог, поэтому и не вмешался.

«А что я должен предпринять? Ему крикнули, останавливали человека. Я не видел, из-за чего и как это началось», — оправдывался управдом.

Больше его беспокоило, что запись опубликовали: «Зачем это обнародовать, люди должны были между собой сами разобраться вообще-то».

Соседи мальчика увидели происходящее в окно и стали кричать, чтобы мужчина отошел от ребенка, сообщила Виктория kp.ru. Когда они спустились во двор, мужчина уже ушел.

Что случилось потом

По словам матери школьницы, ее муж жалеет о том, что занялся самосудом.

«Его не было дома, он пришел, только услышал и на эмоциях так поступил, не разобравшись. И сразу об этом пожалел», — сказала женщина НГС.

Она позвонила матери мальчика с извинениями, но та ответила ей грубо, добавила собеседница.

Виктория написала заявление в полицию. Сам пострадавший прошел судебно-медицинскую экспертизу. У него зафиксировали синяки на коленях, шишку и покраснение глаз.

После она поговорила с отцом девочки. Сергей рассказал, что дочь жаловалась ему на то, что ее обзывают, и это продолжается с зимы.

«На что я заметила: „Вы ко мне ни разу не подошли, никто ничего не сказал. И вообще не принято, чтобы взрослые с детьми так выясняли отношения“. И он сказал, что перегнул палку», — передала она содержание разговора.

Областное управление СК «в ходе мониторинга средств массовой информации» узнало об этом случае и организовало доследственную проверку.